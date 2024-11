Alexia torna alla dance con “I feel feelings”: il 15 novembre il nuovo singolo internazionale

La regina della dance italiana Alexia, prima artista del nostro paese ad esibirsi al Tomorrowland, si prepara a conquistare nuovamente le piste da ballo con un atteso ritorno alle sue origini musicali.

Il nuovo progetto internazionale

L’artista, che vanta oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e un posto d’onore tra le icone della musica dance anni ’90, torna sulla scena con “I feel feelings“, un inedito in lingua inglese in uscita il 15 novembre per Garbo Dischi/Daylite Records.

Una collaborazione d’eccellenza

Il team creativo

Il brano nasce dalla penna dei Dragonette, band canadese di spicco nel panorama elettronico e synthpop internazionale, noti per successi come:

“Hello” (collaborazione con Martin Solveig )

) Numerosi album che hanno definito la scena dance contemporanea

La produzione

Il singolo si avvale della produzione di due nomi di prestigio:

Paul Harris

Carl Ryden

Entrambi vantano collaborazioni con stelle del calibro di David Guetta, Tiesto e Kylie Minogue.

Il significato del brano

Le parole di Alexia

“Quando ho ricevuto e ascoltato il provino dai Dragonette”, racconta Alexia, “ho immediatamente capito che era la canzone perfetta per il mio ritorno al canto in inglese su un brano dance. Ripartire da questa lingua è per me come tornare dove tutto è cominciato”.

Il messaggio

“I Feel Feelings” si presenta come:

Un inno alla vulnerabilità emotiva

Una celebrazione della sincerità nei rapporti umani

Un invito a vivere pienamente le proprie emozioni

La struttura del brano

Il singolo si distingue per: