Alex Britti: “Con l’auto-tune chiunque diventa cantante, ma le nuove generazioni hanno perso la vera voce”

Il celebre cantautore Alex Britti solleva un dibattito interessante sul mondo della musica moderna durante l’intervista con il professor Vincenzo Schettini che andrà in onda alla trasmissione “Fisica dell’Amore” su Rai 2.

Con oltre 25 anni di carriera alle spalle, Alex Britti rappresenta uno dei pilastri della musica italiana. Chitarrista virtuoso e cantautore raffinato, ha conquistato il pubblico con hit indimenticabili come “Solo una volta (o tutta la vita)”, “La vasca” e “7000 caffè“. La sua critica al panorama musicale attuale arriva da chi ha iniziato a suonare nei locali romani a soli 14 anni, costruendo la propria carriera sulla tecnica e sul talento puro, ben prima dell’avvento delle tecnologie moderne.

Nel corso dell’intervista, Britti affronta il tema dell’evoluzione tecnologica nel panorama musicale, evidenziando come l’auto-tune abbia trasformato radicalmente il modo di fare musica pop. Il cantautore romano mette in luce come la tecnologia abbia democratizzato l’accesso al mondo della musica, non sempre con risultati ottimali.

”Nel pop moderno, ormai accendi l’auto-tune e in cinque minuti diventano tutti cantanti. Oggi non è facile fare pop, ma c’è da dire che il pop viaggia su altri binari. Oggi soprattutto puoi anche non saper cantare e fare il cantante pop, perché viaggia su altri binari, c’è l’empatia del personaggio, il testo, quello che dici, la musica che magari somiglia a qualcosa che ti piace e ti richiama l’attenzione, quindi sono molte le componenti. Invece un tenore si basa solo sulla voce, se non sai cantare sei in mezzo ad una strada”.

L’artista si sofferma anche sulla tecnica vocale delle nuove generazioni, evidenziando un cambiamento significativo nell’approccio al canto: