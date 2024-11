Alaska Baby: il nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 29 novembre, tra aurore boreali e nuove sonorità

Il ritorno atteso del cantautore bolognese

Dopo due anni e mezzo di silenzio, Cesare Cremonini torna sulla scena musicale con il suo ottavo album da solista, “Alaska Baby”. Un progetto ambizioso che segna il dodicesimo capitolo della sua venticinquennale carriera, pronto a conquistare il pubblico dal 29 novembre 2024.

Un viaggio musicale in dodici tappe

L’album, prodotto artisticamente dallo stesso Cremonini insieme a Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, si compone di dodici brani autobiografici. Dal singolo di apertura “Alaska Baby” fino alla conclusiva “Acrobati“, il disco promette di esplorare nuovi territori sonori, alzando l’asticella qualitativa del pop italiano.

Il successo del primo singolo

“Ora che non ho più te“, il primo singolo estratto dall’album, ha già conquistato il pubblico con oltre 20 milioni di stream. Il brano domina le classifiche radiofoniche da tre settimane ed è stabilmente nella top3 dei singoli più venduti, confermando l’attesa per questo nuovo progetto.

L’arte visiva incontra la musica

La copertina dell’album rivela un concept artistico raffinato: su sfondo bianco, due sfere colorate si fondono in un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” dell’architetto Carlo Scarpa. I colori richiamano le aurore boreali, elemento chiave nell’ispirazione dell’intero progetto, nato durante un viaggio tra America e Alaska.

Il tour negli stadi

Il Cremonini Live25 si preannuncia trionfale, con numerosi sold out già registrati:

Doppia data a Milano (15-16 giugno)

Bologna (19-20 giugno, entrambe sold out)

Roma (17-18 luglio)

E molte altre città italiane

Pre-order ed esperienze esclusive

I fan potranno pre-ordinare l’album in vari formati:

Doppio vinile colorato

Doppio vinile nero

CD

Con possibilità di accedere a firmacopie esclusivi in diverse città italiane e alla prevendita dei biglietti per il tour, incluse le date sold out.