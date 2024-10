X Factor 2024: il secondo Live promette scintille con sfide di alto livello e Gaia super ospite

L’entusiasmo del debutto record non si è ancora spento che X Factor 2024 è già pronto a tornare con un secondo Live Show che si preannuncia elettrizzante. Dopo aver registrato gli ascolti più alti delle ultime quattro edizioni, lo show riparte questa sera alle 21:15, in diretta su Sky e in streaming su NOW, per una serata che promette di alzare ulteriormente l’asticella della competizione.

Una serata di grandi cover

Il meccanismo della gara

Il format della serata mantiene la sua struttura collaudata:

Due manche di cover che metteranno alla prova i talenti

Il televoto determinerà i due artisti meno votati

Ballottaggio finale con eliminazione decisa dai giudici

Giorgia, padrona di casa dell’X Factor Arena, guiderà il pubblico attraverso le performance della serata con la sua innata eleganza e professionalità.

Le squadre e le assegnazioni

Team Achille Lauro: tra trap e pop internazionale

Achille Lauro dimostra ancora una volta il suo eclettismo nelle scelte musicali:

Lorenzo Salvetti affronterà “100 messaggi” di Lazza , una sfida contemporanea che richiede presenza scenica e flow impeccabile

affronterà “100 messaggi” di , una sfida contemporanea che richiede presenza scenica e flow impeccabile Les Votives si cimenteranno con l’epica “Sign Of The Times” di Harry Styles , brano che richiede grande intensità interpretativa

si cimenteranno con l’epica “Sign Of The Times” di , brano che richiede grande intensità interpretativa I PATAGARRI porteranno il loro stile unico su “sw1n60” di thasup feat. Salmo, promettendo una versione “patagarrosa” del brano

La squadra di Jake La Furia: un viaggio nel tempo

Il veterano del rap italiano ha costruito un percorso variegato per i suoi artisti:

Francamente interpreterà “Mi fai impazzire” di Blanco feat. Sfera Ebbasta , hit che ha dominato le classifiche

interpreterà “Mi fai impazzire” di feat. , hit che ha dominato le classifiche EL MA si confronterà con la potente “Try” di Pink , una prova vocale di grande impegno

si confronterà con la potente “Try” di , una prova vocale di grande impegno The Foolz riporteranno in vita “I Was Made for Lovin’ You” dei Kiss, celebrando i 45 anni di un classico del rock

Le scelte di Manuel Agnelli: raffinatezza e ricerca

Il giudice più rock della giuria punta su un repertorio ricercato:

Mimì esplorerà le atmosfere country blues con “Something On Your Mind” di Karen Dalton

esplorerà le atmosfere country blues con “Something On Your Mind” di Danielle prosegue il suo viaggio nel cantautorato italiano con “Lugano Addio” di Ivan Graziani

prosegue il suo viaggio nel cantautorato italiano con “Lugano Addio” di PUNKCAKE porteranno l’energia folk punk dei Violent Femmes con “Gone Daddy Gone”

Team Paola Iezzi: la rinascita dopo la prima eliminazione

Dopo aver perso i Dimensione Brama, Paola punta tutto su:

LOWRAH con l’intensa “Man Down” di Rihanna

con l’intensa “Man Down” di Pablo Murphy e la sua versione di “Mr. Brightside” dei The Killers

L’ospite d’eccezione: Gaia

Un anno di successi

Gaia arriva sul palco dell’X Factor Arena dopo un 2024 straordinario:

“Tokyo” ha dominato l’airplay radiofonico

“Dea Saffica” ha conquistato la primavera

“Sesso e Samba” con Tony Effe ha regnato per 12 settimane in FIMI

ha regnato per 12 settimane in FIMI Il riconoscimento come “Hitmaker of the year” ai Billboard Women in Music

La copertura completa dello show

L’Ante Factor: il dietro le quinte

Gianluca Gazzoli aprirà la serata con un’anteprima imperdibile:

Collegamenti dal backstage

Interviste esclusive a concorrenti e giudici

Anticipazioni sulla serata

Retroscena delle prove

Il Daily: la vita quotidiana di X Factor

Il programma quotidiano offre uno sguardo privilegiato sul mondo di X Factor:

Prove dei concorrenti

Momenti di vita nella casa

Preparazione delle performance

Reazioni post-puntata

In onda dal lunedì al venerdì alle 19:20

Dove seguire lo show

Le modalità di visione

Il secondo Live Show sarà disponibile:

In diretta su Sky Uno dalle 21:15

In streaming sulla piattaforma NOW

On demand su Sky Go

In chiaro su TV8 il martedì successivo

I social media

Lo show sarà seguito in tempo reale su tutte le piattaforme social ufficiali: