Venezia, che ribaltone: l’Udinese crolla dopo il doppio vantaggio

Il Venezia scopre il gusto della rimonta e brinda a una vittoria che può cambiare il corso della stagione. Due rigori chirurgici di Pohjanpalo e una punizione magistrale di Nicolussi Caviglia regalano ai lagunari il primo bis di risultati utili consecutivi, coronando un’incredibile rimonta contro l’Udinese di Runjaic.

Un inizio da incubo e un finale da sogno

La partita sembrava seguire un copione già scritto. L’Udinese, fedele al suo credo del “tutto o niente” – solo vittorie o sconfitte dalla prima giornata – aveva preso il controllo del match con una mezzora di calcio perfetto. Prima Lovric, sfruttando il lavoro di Iker Bravo, poi lo stesso attaccante spagnolo, al suo primo gol in bianconero, avevano dato l’illusione di una serata tranquilla agli ospiti.

Ma il calcio sa essere beffardo. Un intervento di Giannetti su Pohjanpalo ha cambiato la storia della partita. Il rigore trasformato dal finlandese ha riacceso le speranze dei lagunari, trasformando quella che sembrava una passeggiata per l’Udinese in un vero e proprio incubo.

La svolta nella ripresa

Il secondo tempo ha visto un Venezia trasformato. Nicolussi Caviglia, la vera rivelazione dell’ultimo mercato, ha trovato il pareggio con una punizione imprendibile per Okoye. Ma è stato l’ingresso di Touré, voluto da Di Francesco, a segnare il vero punto di svolta. Il suo intervento su Oristanio ha provocato il secondo rigore della serata, ancora una volta trasformato da un glaciale Pohjanpalo.

Le conseguenze

Per il Venezia questi tre punti rappresentano molto più di una semplice vittoria:

Prima volta in stagione con due risultati utili consecutivi

Cinque gol negli ultimi tre giorni

Una boccata d’ossigeno in classifica

La conferma che la squadra ha carattere

L’Udinese, invece, esce con le ossa rotte dal Penzo:

Terza sconfitta consecutiva in trasferta

Un crollo inspiegabile dopo trenta minuti di dominio

La necessità di resettare in fretta con la Juventus all’orizzonte

Le riflessioni di Runjaic

Il tecnico bianconero avrà molto su cui riflettere. La sua squadra ha mostrato due volti completamente opposti: dominante e sicura nella prima mezzora, fragile e incapace di reagire dopo il primo gol subito. Quei quaranta minuti giocati in inferiorità numerica non bastano a spiegare un crollo così verticale.

Il nuovo Venezia

La squadra di Di Francesco sembra aver trovato una nuova anima. La capacità di reagire alle difficoltà e di ribaltare una partita che sembrava compromessa sono segnali importanti per il futuro. Pohjanpalo si conferma leader tecnico ed emotivo, mentre Nicolussi Caviglia dimostra di essere stato un acquisto azzeccato.

La serata del Penzo potrebbe rappresentare un punto di svolta per entrambe le squadre, ma in direzioni opposte. Il Venezia vede finalmente la luce in fondo al tunnel, l’Udinese deve ritrovarsi in fretta per non compromettere quanto di buono fatto finora.

