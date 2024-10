Tale e Quale Show verso il gran finale: sfida all’ultimo punto per la vittoria venerdì 1 novembre

Il countdown per la finale di Tale e Quale Show entra nel vivo con un penultimo appuntamento che si preannuncia decisivo. Venerdì 1 novembre, in prima serata su Rai 1, Carlo Conti guiderà una puntata cruciale per le sorti del talent show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

La classifica in bilico

La scorsa puntata ha visto il trionfo di Kelly Joyce con una straordinaria interpretazione di Grace Jones in “I’ve seen that face before (Libertango)”, seguita da Feisal Bonciani e Giulia Penna. La classifica provvisoria vede in testa Verdiana, tallonata da Bonciani e dalla stessa Joyce. Con distacchi minimi tra i concorrenti, ogni esibizione potrebbe rivoluzionare la graduatoria.

Le trasformazioni della serata

Gli omaggi ai grandi della musica

Simone Annicchiarico renderà omaggio alla leggenda Joe Cocker

renderà omaggio alla leggenda Feisal Bonciani si calerà nei panni dell’indimenticabile Michael Jackson

si calerà nei panni dell’indimenticabile Thomas Bocchimpani interpreterà Morten Harket degli A-Ha

interpreterà degli A-Ha Verdiana difenderà il primato nelle vesti di Anna Oxa

Le sfide inaspettate

Kelly Joyce tenterà il bis trasformandosi in Rihanna

tenterà il bis trasformandosi in Massimo Bagnato darà voce a Sergio Endrigo

darà voce a Giulia Penna diventerà Ornella Vanoni

diventerà Roberto Ciufoli si unirà ai Ricchi e Poveri

si unirà ai Amelia Villano vestirà i panni di LP

vestirà i panni di Justine Mattera riporterà in vita Don Lurio

riporterà in vita Carmen Di Pietro sarà una delle Gemelle Kessler

La giuria stellare

Il verdetto sarà nelle mani di una giuria d’eccezione:

Alessia Marcuzzi

Giorgio Panariello

Cristiano Malgioglio

A loro si unirà un quarto giudice d’eccezione: Massimo Lopez. Il pubblico da casa potrà contribuire al giudizio attraverso i social del programma.

Il team creativo

La musica e la preparazione

Ogni performance è il risultato di un lavoro meticoloso che coinvolge:

Il maestro Pinuccio Pirazzoli per basi musicali e arrangiamenti

per basi musicali e arrangiamenti I vocal coach Maria Grazia Fontana , Dada Loi , Matteo Becucci e Antonio Mezzancella

, , e L’actor coach Emanuela Aureli

Focus su Simone Annicchiarico

Tra i protagonisti di questa edizione spicca Simone Annicchiarico, figlio d’arte di Walter Chiari e Alida Chelli. La sua carriera televisiva inizia nel 1995 con “Arriba!!! Arriba!!!” su Rai 2 al fianco di Heather Parisi, per poi proseguire con numerose conduzioni, tra cui il game show “TV Mania” nel 2010.

L’attesa per il gran finale

Con la finale ormai alle porte, questa penultima puntata assume un’importanza cruciale. Le performance potrebbero ridisegnare completamente la classifica, rendendo ancora più avvincente la corsa al titolo. L’equilibrio mostrato finora promette un finale di stagione ricco di colpi di scena.

Meta description: Tale e Quale Show verso il gran finale: Kelly Joyce punta al bis dopo Grace Jones, Verdiana difende il primato. Massimo Lopez giudice speciale.

Slug URL: tale-quale-show-penultima-puntata-sfida-finale-classifica