Roma, Juric supera il martedì nero: la fiducia è a tempo, serve una svolta immediata

Il martedì, giorno fatidico per gli allenatori della Roma negli ultimi sette mesi, questa volta non ha mietuto vittime. Ivan Juric ha superato indenne quella che sembrava essere la deadline per il suo futuro sulla panchina giallorossa, lo stesso giorno della settimana che aveva visto cadere prima Mourinho e poi De Rossi sotto la gestione dei Friedkin. Una sopravvivenza, tuttavia, che non può essere considerata una vittoria definitiva, ma piuttosto un’ulteriore chance da dover sfruttare al massimo.

Le ragioni di una scelta ponderata

La proprietà americana, attualmente divisa tra New York e California, ha comunicato attraverso Ghisolfi una decisione che va oltre la semplice conferma dell’allenatore. I Friedkin, infatti, hanno valutato attentamente la situazione, consapevoli che un terzo cambio in panchina in questa stagione richiederebbe una scelta particolarmente oculata del successore. Ma c’è di più: la volontà è anche quella di responsabilizzare un gruppo di giocatori che non può continuare a trovare alibi nei cambi di guida tecnica.

L’assenza fisica dei proprietari dalla Capitale, che si protrae da 42 giorni – coincidente con l’esonero di De Rossi – pesa come un macigno sulle spalle di una squadra che avrebbe bisogno di sentire la vicinanza della proprietà in un momento tanto delicato. Il Fulvio Bernardini, centro nevralgico della vita giallorossa, attende ancora una visita che potrebbe dare un segnale importante a tecnico e giocatori.

Il presente immediato e un futuro tutto da scrivere

Nel frattempo, Juric non si è fermato a riflettere sulle decisioni societarie. Il tecnico croato ha guidato la squadra in due intense sessioni di allenamento dopo il tracollo di Firenze. La prima, all’indomani della disfatta, è servita per un’analisi approfondita della prestazione e per un confronto diretto con i giocatori. La seconda, inusualmente programmata nel pomeriggio – una novità per chi ha sempre prediletto le sedute mattutine – ha visto il rientro di Hummels e Dovbyk dalla cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi.

Il paradosso del calendario

Il destino, a volte, sa essere beffardo. Juric si trova ora a dover difendere la sua posizione proprio contro il suo passato recente. Prima il Torino, squadra che ha guidato fino allo scorso giugno portandola a due piazzamenti consecutivi al nono e decimo posto, poi il Verona, altra ex squadra con cui aveva ottenuto gli stessi risultati. Un doppio confronto che sa di sliding doors, con il tecnico croato chiamato a dimostrare di poter fare meglio di quanto fatto con le sue precedenti squadre.

Lo spogliatoio e le sue dinamiche

Gli eventi del Franchi hanno lasciato strascichi evidenti. Lo scontro tra Juric e Mancini durante l’intervallo, con tanto di accesa discussione e una bottiglietta d’acqua volata nello spogliatoio, sembrava poter essere la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Invece, paradossalmente, quell’episodio potrebbe aver contribuito a compattare ulteriormente il gruppo. Lo stesso tecnico ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, interpretando quella reazione come un segnale di vitalità di una squadra che non ha ancora alzato bandiera bianca.

Le sfide immediate

Il calendario non concede respiro alla Roma. Dopo il Torino, i giallorossi affronteranno il Verona, l’Union Saint-Gilloise in Europa League e il Bologna in campionato. Quattro partite prima della sosta che Juric vuole vivere da allenatore della Roma, consapevole che al ritorno lo attendono sfide ancora più impegnative contro Napoli, Tottenham e Atalanta.

La situazione dell’infermeria

Sul fronte degli infortunati, qualche spiraglio di luce si intravede all’orizzonte. El Shaarawy è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per la panchina contro il Torino. Situazione più complessa per Saelemaekers, ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene fuori da un mese e mezzo. Il punto interrogativo più grande riguarda Pellegrini: il capitano giallorosso ha rimediato un colpo al piede nell’ultimo allenamento prima della Fiorentina e la sua presenza contro il Torino resta in dubbio.

La prova dell’Olimpico

La sfida di domani sera rappresenterà un banco di prova significativo non solo per la squadra ma anche per lo stesso Juric. L’Olimpico si preannuncia una bolgia, con i tifosi pronti a far sentire il proprio malcontento per l’andamento della stagione. Il tecnico croato sa bene che solo una prestazione convincente, accompagnata da una vittoria, potrebbe iniziare a dissipare le nubi che si addensano sul suo futuro. La squadra dovrà dimostrare di aver metabolizzato la lezione di Firenze e di essere pronta a voltare pagina, consapevole che il tempo delle attenuanti è definitivamente scaduto.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/