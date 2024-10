Riscatto e determinazione: l’impresa di Lautaro Martinez e l’Inter in trasferta a Empoli

Inizio stagione sottotono per Lautaro Martinez, con solo tre gol all’attivo rispetto agli 11 dello scorso anno, segnando una netta differenza rispetto alle sue solite prestazioni devastanti. La rincorsa alla forma ottimale continua questa sera ad Empoli, un campo su cui non ha mai segnato lo scorso anno. Simone Inzaghi spera che più minuti in campo possano aiutare Lautaro a ritrovare la continuità necessaria per tornare ai suoi livelli stratosferici.

Pressione sul rendimento

L’attaccante di Bahia Blanca non nasconde la sua insoddisfazione per le recenti prestazioni. La sua autenticità emerge quando, primo tra tutti, si sottopone a critica costruttiva. La necessità di una svolta è palpabile, e con la pausa per le nazionali all’orizzonte, ogni partita è un’occasione critica per rifarsi. Il contributo di Thuram si rivela fondamentale, mentre i viaggi con la nazionale argentina complicano la sua preparazione con l’Inter.

I preparativi dell’Empoli

Il Castellani Computer Gross si prepara a ospitare i campioni d’Italia in un match sold-out. Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, si avvicina a questa sfida con determinazione, consapevole delle qualità degli avversari. “Questo è un incontro che si prepara da solo,” afferma, evidenziando l’intensità e la preparazione richieste per affrontare un team del calibro dell’Inter.

La filosofia di Inzaghi

Inzaghi rimane fedele al principio che il passato non porta vittorie; piuttosto, dovrebbe servire da lezione per migliorare e riconquistare il successo. Questa filosofia è stata ribadita recentemente, sottolineando la necessità di una reazione immediata dopo l’inconsistente performance contro la Juventus. La squadra è chiamata a una risposta decisiva oggi contro l’Empoli.

Ancora una volta regista

In campo, Zielinski conferma il suo ruolo di regista, nonostante i continui problemi fisici di Asllani. L’attenzione è alta anche su Buchanan, che mostra segni di vivacità e potrebbe essere decisivo nelle prossime partite. L’imminente ritorno di Calhanoglu aumenta le opzioni a centrocampo, mentre Acerbi si avvicina al rientro, con la grande sfida contro l’Arsenal in vista.

