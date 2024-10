Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre 2024: settimana di grandi cambiamenti per 3 segni zodiacali

Cosa ci riservano le stelle per la seconda settimana di novembre? Scopriamo insieme le previsioni astrologiche di Lifestyleblog.it segno per segno, tra amore, lavoro e fortuna.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana inizia con la Luna nel vostro segno, regalandovi un’energia esplosiva. Martedì e mercoledì saranno giornate particolarmente propizie per le questioni finanziarie. Weekend all’insegna dell’amore, con Venere che vi sorride. Sul lavoro, possibili novità interessanti giovedì. Dedicatevi allo sport nel fine settimana per scaricare le tensioni accumulate.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Mercurio favorevole porta ottime notizie sul fronte professionale. Mercoledì potreste ricevere una proposta interessante che cambierà le vostre prospettive. In amore, momento di riflessione: non tutto è come sembra. Il weekend porta chiarezza nei rapporti familiari. Attenzione alle spese impreviste venerdì.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Settimana di alti e bassi per i nati sotto il segno dei Gemelli. Lunedì e martedì potrebbero essere giorni un po’ sottotono, ma da mercoledì la situazione migliora sensibilmente. Venere favorevole porta fortuna in amore nel weekend. Sul lavoro, possibili tensioni giovedì, ma nulla di irrisolvibile.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La presenza di Marte nel vostro segno vi rende particolarmente combattivi. Ottime prospettive per chi cerca lavoro o vuole cambiare posizione. In amore, momento di grande passione per le coppie. I single potrebbero fare incontri interessanti sabato sera. Attenzione alla salute mercoledì.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana di grandi opportunità professionali. Un progetto importante potrebbe concretizzarsi giovedì. In amore, qualche incomprensione nel weekend, ma nulla di grave. Le stelle consigliano prudenza nelle spese. Domenica perfetta per il relax e il recupero energetico.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio nel vostro segno porta lucidità mentale e capacità di analisi. Ottimo momento per prendere decisioni importanti. L’amore procede stabilmente, con qualche momento magico nel weekend. Sul lavoro, possibili riconoscimenti mercoledì. Domenica dedicata al benessere personale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere favorevole regala momenti indimenticabili in amore. Sul lavoro, potrebbero presentarsi nuove opportunità da cogliere al volo. Attenzione alle spese giovedì. Il weekend promette relax e divertimento con gli amici. Buone notizie in arrivo lunedì.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Compleanno fortunato per molti Scorpione. La settimana si preannuncia ricca di sorprese positive. In amore, momento di grande intesa per le coppie. I single potrebbero fare incontri significativi venerdì. Carriera in ascesa, possibili promozioni in vista.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Giove favorevole porta ottimismo e nuove opportunità. Settimana ideale per avviare nuovi progetti o fare investimenti. In amore, momento di riflessione necessario. Il weekend porta chiarezza nei rapporti personali. Attenzione allo stress martedì.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Settimana di consolidamento professionale. Le stelle favoriscono i progetti a lungo termine. In amore, momento di grande stabilità per le coppie. I single potrebbero vivere incontri interessanti domenica. Mercoledì giornata fortunata per le questioni finanziarie.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Urano porta cambiamenti improvvisi ma positivi. Sul lavoro, possibili novità entusiasmanti giovedì. In amore, momento di grande passione nel weekend. Attenzione alle spese impulsive martedì. Domenica perfetta per dedicarsi agli hobby.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno nel vostro segno amplifica l’intuizione. Ottimo momento per le attività creative. In amore, possibili colpi di fulmine per i single venerdì. Le coppie vivono una fase di grande armonia. Sul lavoro, possibili riconoscimenti importanti mercoledì.

Top della settimana:

Scorpione: periodo d’oro sotto tutti i punti di vista Cancro: energia e passione alle stelle Vergine: lucidità e successo professionale

Flop della settimana: