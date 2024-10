Napoli, la metamorfosi di Conte: i numeri di un primato da scudetto

Come un moderno Conte Dracula – appropriato in questo giorno di Halloween – Antonio Conte ha trasformato il Napoli in una macchina quasi perfetta, mordendo il campionato con una serie di risultati impressionanti. Dal 18 agosto al 29 ottobre, gli azzurri hanno inanellato 9 risultati utili consecutivi, con numeri che raccontano una metamorfosi straordinaria.

I numeri di un dominio

La striscia record

La sequenza è quasi perfetta:

Otto vittorie consecutive dopo il successo a San Siro contro il Milan

Un pareggio prezioso allo Stadium contro la Juventus

Sette clean sheet

Miglior difesa del campionato con soli 5 gol subiti

Tre reti incassate al Bentegodi

Un solo gol subito da settembre, come il Lipsia nei top 5 campionati europei (ma con due partite in meno)

Un avvio da scudetto

Dopo dieci giornate, il Napoli guida la classifica con 25 punti. Un dato che assume ancora più valore se confrontato con la storia recente: negli ultimi vent’anni, tra le squadre che hanno poi vinto lo scudetto, solo sei avevano fatto meglio alla decima giornata:

Juventus 2005-2006: 27 punti

2005-2006: 27 punti Juventus di Conte 2012-2013: 28 punti

di Conte 2012-2013: 28 punti Juventus 2018-2019: 28 punti

2018-2019: 28 punti Juventus 2019-2020: 26 punti

2019-2020: 26 punti Milan 2021-2022: 28 punti

2021-2022: 28 punti Napoli di Spalletti 2022-2023: 26 punti

La rivoluzione Conte

Un nuovo equilibrio

La vittoria di San Siro contro il Milan ha certificato una trasformazione incredibile in appena due mesi di campionato e meno di quattro di lavoro:

Imbattibilità mantenuta negli scontri diretti

Vantaggio consolidato su Inter (+4) e Atalanta (+6)

(+4) e (+6) Distacco aumentato sulla Juventus (+7)

(+7) Milan relegato a -11 (con una partita da recuperare)

L’identità ritrovata

Il gruppo sta assumendo sempre più le caratteristiche del suo allenatore:

Furbizia tattica

Applicazione maniacale

Forte personalità

Senso del dovere

Spirito di gruppo dentro e fuori dal campo

Il confronto con il passato

Due Napoli a confronto

Rispetto alla squadra dello scudetto alla decima giornata:

Un punto in meno in classifica

18 gol segnati contro i 25 precedenti

4 clean sheet in più

5 reti subite contro le 9 della scorsa stagione

Una nuova dimensione

La differenza più evidente è nell’identità tattica. Se il Napoli di Spalletti incantava per il gioco offensivo, la versione di Conte ha trovato un equilibrio invidiabile che nessun’altra squadra può vantare:

Rosa profonda e competitiva

Gruppo definito tra i migliori mai allenati da Conte

Organizzazione difensiva impeccabile

Potenziale offensivo in costante crescita

Le prospettive future

Il fatto di non partecipare alle coppe europee potrebbe rivelarsi un vantaggio nella corsa scudetto. Conte è riuscito nell’impresa di dare un’identità inconfondibile alla squadra in sole 12 partite (Coppa Italia compresa), con margini di miglioramento ancora notevoli.

La vittoria di San Siro ha mostrato un Napoli maturo, capace di gestire i momenti della partita senza mai dare l’impressione di soffrire, neanche sotto il pressing generoso ma sterile del Milan. Una squadra che ha già assimilato la mentalità del suo allenatore e che si candida seriamente alla lotta scudetto.

