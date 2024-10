Mercedes-AMG SLC: allo studio la coupé shooting brake

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare la nuova Mercedes-AMG SLC. Rappresenterebbe la variante coupé dell’attuale Mercedes-AMG SL, ma in linea con lo stile dell’elaborata Brabus Rocket GTS che prevede la carrozzeria shooting brake a tre porte.

La nuova Mercedes-AMG SLC dovrebbe far parte della gamma Mythos Series, quindi sarà prodotta come versione speciale in serie limitata. Sarà introdotta dopo la Mercedes-AMG PureSpeed, svelata quest’anno. Non è escluso che le due supercar possano condividere lo specifico design del frontale, anche per marcare la differenza estetica con la coupé Mercedes-AMG GT.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Mercedes-AMG SLC dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da almeno 680 CV di potenza. Infine, potrebbe essere proposta anche nella configurazione E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da circa 900 CV di potenza complessiva.