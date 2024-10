L’Inter supera la Roma: Lautaro Martinez decisivo in una sfida equilibrata

La sfida tra Inter e Roma ha messo in luce la differenza tra una squadra di vertice e una formazione ancora in cerca della propria identità. In un match caratterizzato da equilibrio e colpi di scena, i nerazzurri sono riusciti a imporsi grazie al cinismo del loro capitano e a una ritrovata solidità difensiva.

Un inizio promettente per entrambe le squadre

L’Inter ha iniziato la partita con grande intensità, mettendo subito sotto pressione la difesa giallorossa. Marcus Thuram ha avuto la prima grande occasione del match, ma è stato fermato da un ottimo intervento di Mile Svilar. Tuttavia, il piano tattico di Simone Inzaghi ha subito una battuta d’arresto a causa di due infortuni in rapida successione:

Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 27 minuti, sostituito da Davide Frattesi

è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 27 minuti, sostituito da Poco dopo, anche Francesco Acerbi ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il posto a Stefan de Vrij

Questi cambi forzati hanno permesso alla Roma di guadagnare terreno e aumentare la propria aggressività. La formazione di Ivan Juric, schierata con il consueto 3-4-2-1 (che in fase offensiva si trasformava in un 4-2-3-1), ha iniziato a creare pericoli alla retroguardia interista.

Occasioni da entrambe le parti

Il primo tempo è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che hanno colpito un legno ciascuna:

Lorenzo Pellegrini ha centrato il palo con un tiro-cross insidioso

ha centrato il palo con un tiro-cross insidioso Henrikh Mkhitaryan ha fatto tremare la traversa con una conclusione dalla distanza

La Roma ha chiuso la prima frazione in crescendo, con Andrea Dovbyk sempre più pericoloso e Paulo Dybala che ha iniziato a mostrare lampi della sua classe cristallina.

La svolta del match

Nonostante l’Inter sembrasse in difficoltà nella costruzione del gioco, è stata proprio la squadra di Inzaghi a sbloccare il risultato. Al 62° minuto, un errore clamoroso della difesa giallorossa ha permesso a Lautaro Martinez di segnare il gol decisivo:

Nicola Zalewski ha perso palla sulla trequarti avversaria dopo un calcio d’angolo Zeki Çelik ha regalato involontariamente l’assist a Lautaro Il capitano nerazzurro ha realizzato un rigore in movimento, siglando il suo terzo gol in campionato

Questa rete ha permesso a Lautaro di eguagliare il record di István Nyers come miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter, con 133 reti complessive.

La reazione giallorossa non basta

Ivan Juric ha tentato di ribaltare la situazione inserendo Tommaso Baldanzi e passando a un 4-2-3-1 più offensivo. Tuttavia, la reazione della Roma è risultata confusa e poco incisiva. L’Inter si è difesa con ordine, affidandosi alle ripartenze per cercare di chiudere definitivamente la partita.

Le parate decisive di Svilar

Il portiere giallorosso Mile Svilar si è reso protagonista di due interventi straordinari su Denzel Dumfries, entrato negli ultimi venti minuti, mantenendo vive le speranze della Roma fino all’ultimo istante.

Le conseguenze del risultato

Questa vittoria permette all’Inter di tenere il passo del Napoli capolista, confermando le ambizioni scudetto della squadra di Inzaghi. D’altra parte, la Roma subisce la prima sconfitta in campionato sotto la guida di Juric, evidenziando i limiti di una rosa che appare ancora inadeguata per ambire a un posto in Champions League.

Il risultato finale lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, che sul piano del gioco hanno dimostrato di poter tenere testa ai nerazzurri. Tuttavia, la differenza tra le due squadre si è manifestata nella capacità di sfruttare gli episodi decisivi, confermando ancora una volta l’importanza del cinismo nel calcio moderno.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/