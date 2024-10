Linea Verde Italia su Rai 1: il 2 novembre viaggio nel cuore di Siracusa tra barocco e futuro verde

Un viaggio nella perla del Mediterraneo, dove storia millenaria e innovazione si fondono in un racconto unico. Elisa Isoardi e Monica Caradonna ci guideranno alla scoperta di Siracusa sabato 2 novembre alle 12.30 su Rai 1, in una puntata che promette di svelare i mille volti di una città in continua evoluzione.

Un percorso tra mare e pietra antica

Il racconto prende vita dal maestoso Castello Maniace, sentinella sul mare che da secoli veglia sulla città. Da qui, le conduttrici ci accompagneranno attraverso le strade dell’affascinante isola di Ortigia, cuore pulsante di Siracusa, dove ogni pietra racconta una storia millenaria. Il viaggio proseguirà nel Parco archeologico Neapolis, testimone silenzioso della grandezza dell’antica Magna Grecia.

Il respiro della natura

La puntata, realizzata con il prezioso contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si immergerà nelle meraviglie naturalistiche del territorio. L’Area marina protetta Plemmirio e la Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari rappresentano due gioielli ambientali dove la tutela della biodiversità si sposa con progetti innovativi di salvaguardia dell’ecosistema mediterraneo.

Una rivoluzione verde nel cuore della Sicilia

Particolarmente significativa sarà la tappa nel borgo di Ferla, piccola realtà che ha saputo guardare al futuro diventando la prima comunità energetica della Sicilia. Un esempio virtuoso di come anche i centri minori possano guidare la transizione verso un futuro più sostenibile.

Non mancherà un focus sui progetti ambientali nell’area industriale di Priolo Gargallo, dove la sfida della transizione energetica sta trasformando un territorio storicamente legato all’industria pesante.

Sapori autentici e sostenibili

Il viaggio si concluderà con un omaggio alla tradizione culinaria siracusana, dove l’arte della cucina si fonde con l’etica della sostenibilità. Un percorso gastronomico che rispetta la stagionalità e valorizza i prodotti del territorio, culminando in piazza Duomo, gioiello del barocco siciliano, dove si erge maestosa la Cattedrale metropolitana di Maria Santissima.

La puntata mostrerà come Siracusa stia tracciando una via originale verso il futuro, dove la conservazione del patrimonio storico e naturale si intreccia con progetti innovativi di sviluppo sostenibile, in un equilibrio tanto delicato quanto prezioso.