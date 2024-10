Linea Verde Bike torna su Rai 1: dal 2 novembre il viaggio green con Federico Quaranta e Giulia Capocchi

Un nuovo entusiasmante viaggio alla scoperta delle bellezze nascoste dell’Italia in sella a due ruote. Linea Verde Bike fa il suo atteso ritorno su Rai 1 con i conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi, pronti a guidarci attraverso percorsi ciclabili che raccontano la storia e la geografia del nostro paese.

Il programma e la programmazione

La nuova stagione prenderà il via sabato 2 novembre alle ore 12.00 su Rai 1, con un ciclo di sette appuntamenti imperdibili. Il format mantiene la sua filosofia incentrata sulla sostenibilità ambientale, elemento distintivo che ha caratterizzato il programma fin dalla sua prima edizione.

La prima tappa: alla scoperta del forlivese

Il percorso ciclabile

La prima puntata ci porterà nella suggestiva provincia di Forlì, dove i conduttori affronteranno un itinerario caratterizzato da:

Tratti asfaltati e sterrati

Durata approssimativa di 4 ore

Dislivello superiore agli 800 metri

Percorso impegnativo ma gratificante

Le meraviglie di Castrocaro Terme

Un focus particolare sarà dedicato a Castrocaro Terme, località che racchiude un patrimonio unico di:

Tradizioni enogastronomiche locali

locali Tesori storico-architettonici

Aree naturalistiche incontaminate

L’ecosistema naturale

Il territorio si distingue per la presenza di diversi habitat naturali:

Il bosco

Il vigneto

Il prato mellifero

Questi ambienti costituiscono un ecosistema equilibrato dove coesistono armoniosamente l’attività agricola e una ricca biodiversità sia vegetale che animale.

Il format e la sua missione

Il programma si conferma come un’opportunità unica per esplorare l’Italia attraverso la mobilità sostenibile, offrendo ai telespettatori uno sguardo privilegiato su territori ancora da scoprire e valorizzare. La bicicletta diventa così non solo mezzo di trasporto, ma strumento di narrazione e connessione con il territorio.