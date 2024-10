I Limp Bizkit tornano in Italia: Appuntamento all’Unipol Arena di Bologna il 29 marzo 2025

I Limp Bizkit, pionieri del nu metal e maestri dello spettacolo dal vivo, si preparano a fare il loro atteso ritorno in Italia dopo nove anni di assenza. La band americana, guidata dall’iconico frontman Fred Durst, si esibirà il 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Bologna, promettendo uno show che si preannuncia indimenticabile per i fan italiani.

Un evento imperdibile con opening act d’eccezione

Lineup stellare

L’evento non si limiterà alla sola esibizione dei Limp Bizkit, ma offrirà al pubblico una serie di performance di alto livello da parte di artisti di spicco che apriranno la serata:

Karen Dió: energico punk-rock per scaldare l’atmosfera N8NOFACE: il suo distintivo stile synth-punk Ecca Vandal: un mix esplosivo di punk e hip-hop BONES: uno dei nomi di punta del movimento trap metal

Ogni artista si esibirà con un set di 30 minuti, creando un crescendo di energia che culminerà con lo show principale dei Limp Bizkit.

Come acquistare i biglietti

Prevendita esclusiva

Data : giovedì 24 ottobre

: giovedì 24 ottobre Ora : dalle 10:00

: dalle 10:00 Dove : prevendita riservata agli iscritti a My Live Nation

: prevendita riservata agli iscritti a My Live Nation Come partecipare: registrazione gratuita su livenation.it

Vendita generale

Data : venerdì 25 ottobre

: venerdì 25 ottobre Ora : dalle 10:00

: dalle 10:00 Dove : ticketmaster.it ticketone.it vivaticket.com

:

I Limp Bizkit: una leggenda del nu metal

Successo globale

La band vanta:

Milioni di dischi venduti in tutto il mondo

Centinaia di milioni di stream

Hit intramontabili come “Rollin'”, “Break Stuff” e “My Way”

Innovazione musicale

I Limp Bizkit si sono distinti per:

La fusione unica di rap, metal e influenze alternative

La definizione di un’era musicale tra gli anni ’90 e 2000

L’influenza duratura sulla scena rock contemporanea

Storia della band

Gli inizi

Formazione : Jacksonville, Florida, fine 1994

: Jacksonville, Florida, fine 1994 Membri : Fred Durst (voce) Wes Borland (chitarra) DJ Lethal (piatti) John Otto (batteria) Sam Rivers (basso)

:

Ascesa al successo

1997 : Debutto con “Three Dollar Bill, Y’all” Successo della cover di “Faith” di George Michael Oltre 1,5 milioni di copie vendute

: Debutto con “Three Dollar Bill, Y’all” 1999: “Significant Other” consolida la loro popolarità

Consacrazione internazionale

2000 : “Take a Look Around” per “Mission Impossible 2” “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water”

:

Anni di cambiamenti

2001-2002 : Abbandono temporaneo di Wes Borland

: Abbandono temporaneo di Wes Borland 2003 : “Results May Vary” senza Borland

: “Results May Vary” senza Borland 2004: Ritorno di Borland e “The Unquestionable Truth (Part 1)”

Ritorno e nuovi lavori

2009 : La band torna a suonare insieme

: La band torna a suonare insieme 2011 : “Gold Cobra”, primo album in 10 anni con la formazione originale

: “Gold Cobra”, primo album in 10 anni con la formazione originale 2021: Pubblicazione di “Still Sucks”

L’impatto dei Limp Bizkit sulla scena musicale

Innovazione sonora

Pionieri nella fusione di generi diversi

Creazione di un sound unico e riconoscibile

Performance live

Reputazione di performer straordinari sul palco

Show energici e coinvolgenti

Influenza culturale

Definizione dell’estetica e dell’attitudine nu metal

Impatto significativo sulla moda e lo stile dei tardi anni ’90

Il concerto del 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Bologna si prospetta come un’occasione unica per i fan italiani di rivivere l’energia e la potenza dei Limp Bizkit dal vivo. Con una lineup di apertura di altissimo livello e la promessa di uno show indimenticabile, l’evento si candida a diventare uno dei momenti musicali più attesi del 2025 in Italia.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/