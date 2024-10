La notte perfetta del Lecce: Dorgu spezza l’incantesimo, Verona sempre più in crisi

Il Via del Mare attendeva questo momento da 442 minuti, un’eternità nel calcio moderno. Il Lecce ritrova finalmente la via del gol e della vittoria, spezzando un digiuno che durava da sei giornate. Lo fa in una serata che ha il sapore della favola, con un protagonista inatteso quanto straordinario: il giovane Dorgu, autore di una prestazione che resterà negli annali del club salentino.

Una serata dalle mille emozioni

La partita si è trasformata in un autentico romanzo calcistico, con il giovane talento danese al centro di ogni episodio significativo. Il Lecce ha dimostrato fin dai primi minuti di aver metabolizzato gli insegnamenti di Gotti, confermando i progressi già intravisti nella trasferta di Napoli. Una squadra finalmente ordinata, capace di dominare il gioco e creare pericoli costanti alla porta difesa da Perilli.

L’Hellas Verona, dal canto suo, è apparso come l’ombra della squadra ammirata in passato. Gli scaligeri, ancora sotto shock dopo la disfatta di Bergamo, hanno mostrato tutte le loro fragilità attuali, sia tecniche che mentali. La difesa veneta è apparsa in costante affanno dinanzi alle scorribande di Banda e compagni, incapace di trovare le contromisure adeguate al dinamismo dei padroni di casa.

Il romanzo di Dorgu

Il primo tempo si è trasformato in un vero e proprio show personale del talento danese. Al 21′ la prima gioia, subito trasformata in amarezza: il suo guizzo su sviluppo di calcio d’angolo viene vanificato per una carica su Tchatchoua. L’episodio, invece di demoralizzarlo, sembra caricare ulteriormente il giovane attaccante.

Al 35′ è ancora lui a trovare la via della rete, ma ancora una volta la bandierina si alza: la deviazione involontaria di un difensore su tiro di Rafia rende determinante la sua posizione di fuorigioco. Nel mezzo, il Lecce aveva già sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Gaspar su punizione dello stesso Rafia, fermato solo dal palo.

Il climax del primo tempo raggiunge il suo apice al 40′, quando Dorgu si invola verso la porta veronese in una progressione irresistibile. Tchatchoua, nel disperato tentativo di fermarlo, lo atterra da ultimo uomo: cartellino rosso inevitabile e Verona in dieci uomini.

La liberazione

La ripresa si apre con il Lecce determinato a capitalizzare la superiorità numerica. Il momento tanto atteso arriva al 6′: Banda pennella un cross dalla fascia, Dorgu si avventa sul pallone e questa volta il gol è valido, anche se per qualche secondo il Via del Mare trattiene il respiro per un check del VAR che finalmente premia il giovane attaccante.

La rete ha l’effetto di un detonatore sulle certezze residue dell’Hellas. La squadra di Zanetti prova una timida reazione, concretizzata solo in una punizione dal limite di Duda che sfiora la traversa. Il nervosismo crescente dei veneti trova il suo culmine a pochi minuti dal termine, quando Belahyane si fa espellere per proteste reiterate dopo un fallo fischiato dall’arbitro Mariani, lasciando i suoi in nove uomini.

Le prospettive future

La vittoria del Lecce va oltre i tre punti conquistati. Gotti sembra aver trovato la chiave per ridare ordine e fiducia a una squadra che aveva smarrito la via del gol. Il gioco espresso contro il Verona, fatto di pressing alto e ripartenze veloci, ha mostrato una squadra viva, determinata e finalmente efficace nella finalizzazione.

Per il Verona di Zanetti, invece, la situazione si fa sempre più complessa. Le due espulsioni sono il sintomo di un nervosismo che rischia di complicare ulteriormente il cammino degli scaligeri. Il tecnico dovrà lavorare non solo sull’aspetto tattico, ma soprattutto su quello mentale, per ritrovare quella solidità e quella compattezza che sembrano ormai un lontano ricordo.

La serata del Via del Mare resterà nella memoria dei tifosi salentini non solo per la fine del digiuno realizzativo, ma soprattutto per la consacrazione di un talento cristallino come Dorgu. Il giovane danese ha dimostrato di avere non solo le qualità tecniche, ma anche la personalità per non arrendersi di fronte alle avversità, trasformando una serata che sembrava stregata in un personale trionfo.