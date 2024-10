Last Christmas: storia del successo natalizio dei Wham che compie 40 anni

Nata nel cuore degli anni ’80, Last Christmas degli Wham! è diventata una delle canzoni natalizie più amate e riconosciute al mondo. La sua melodiosa combinazione di suoni new wave e synth pop ha catturato l’attenzione di milioni di ascoltatori, consolidando il suo status non solo come un classico natalizio, ma anche come una pietra miliare della musica pop. Questo singolo, che narra una storia di cuori infranti e speranze natalizie, ha attraversato decenni, raggiungendo nuovi traguardi e ispirando generazioni.

Last Christmas vide la luce il 3 dicembre 1984, frutto della creatività di George Michael, membro del duo britannico Wham!. La canzone fu scritta in un pomeriggio, mentre George si trovava a casa insieme all’amico Andrew Ridgeley, l’altro componente del gruppo, e suo padre, intenti a guardare una partita di calcio. La traccia fu lanciata come doppio lato A insieme a “Everything She Wants”, inizialmente schermata dalle radio, ma preponderante nelle classifiche del sabato.

Nonostante la forte concorrenza della raccolta fondi “Do They Know It’s Christmas?” del Band Aid, cui George Michael stesso prese parte, Last Christmas conquistò rapidamente il pubblico. Vendette oltre un milione di copie nel suo primo anno di distribuzione nel Regno Unito e da allora ha continuato a ritornare nelle classifiche internazionali ogni dicembre, testimoniando la sua inossidabile popolarità. Il fatto più sorprendente è il raggiungimento della prima posizione nelle classifiche britanniche a gennaio 2021, ben 36 anni dopo la sua uscita, stabilendo un record per la lunga attesa al numero uno.

Il fascino di Last Christmas non si limita alla sua melodia orecchiabile, ma si estende al suo video musicale. Girato a Saas-Fee, nel Canton Vallese, presenta una narrazione visiva festiva che ha contribuito a cementare l’immaginario collettivo natalizio del brano. Tra i protagonisti del video figura la modella britannica Kathy Hill, che interpreta l’oggetto del desiderio amoroso di George Michael.

Un aspetto meno noto di Last Christmas è la sua dimensione benefica. I proventi ottenuti dalla vendita del singolo furono devoluti per combattere la carestia etiope del 1983-1985. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di significato alla canzone, unendo il piacere dell’ascolto alla consapevolezza sociale e alla generosità.

“Last Christmas” dei Wham! è un classico delle festività natalizie che, a differenza di molte canzoni di Natale, esplora il lato più malinconico e nostalgico delle relazioni. Nel testo, George Michael racconta il dolore di un amore non corrisposto: dopo aver donato il proprio cuore la scorsa vigilia di Natale, viene deluso il giorno seguente, quando il suo sentimento viene rifiutato. Il ritornello, ripetitivo ma d’impatto, enfatizza il rifiuto e la determinazione a non soffrire ancora, dichiarando che quest’anno l’amore sarà riservato a “qualcuno di speciale”. Il testo esplora anche la fragilità umana e il bisogno di amore autentico, con versi che esprimono vulnerabilità e delusione. In un clima festivo, “Last Christmas” rappresenta una storia di resilienza e di crescita emotiva, con una melodia dolce e nostalgica che riecheggia perfettamente il mix di gioia e tristezza che spesso accompagna le festività.

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year To save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year To save me from tears

I’ll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance but you still catch my eye

Tell me baby, do you recognize me?

Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

Happy Cristhmas!

I wrapped it up and sent it

With a note saying “I love you”, I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now

I know you’d fool me again

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year To save me from tears

I’ll give it to someone special

A crowded room, friends with tired eyes

I’m hiding from you and your soul of ice

My god I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover but you tore me apart

Now I’ve found a real love you’ll never fool me again

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover buy you tore him apart

Maybe next year I’ll give it to someone

I’ll give it to someone special