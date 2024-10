Juventus-Parma, Motta cerca conferme: “Vogliamo una grande prestazione”

La Juventus si prepara ad affrontare il Parma allo Stadium con la consapevolezza di chi ha ritrovato certezze importanti ma deve ancora lavorare su diversi aspetti. Thiago Motta non nasconde le ambizioni della sua squadra, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra: “Sarà una partita diversa, vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato che desideriamo”.

Le scelte per la sfida di questa sera

L’attacco bianconero

Dusan Vlahovic si prepara a guidare ancora una volta l’attacco juventino. Il tecnico bianconero è stato chiaro sulla gestione del serbo: “Quando riposerà, vedremo il momento e di che cosa avremo bisogno là davanti in base anche all’avversario. In tanti possono giocare al suo posto, naturalmente con caratteristiche diverse”. La formula offensiva potrebbe ricalcare quella vista a San Siro, con Weah e Conceiçao sulle fasce, mentre Yildiz potrebbe partire nuovamente dalla panchina, pronto a subentrare.

Le novità a centrocampo

Il reparto mediano vedrà il gradito ritorno di Teun Koopmeiners, assente da venticinque giorni per la frattura della seconda costola anteriore destra. L’olandese, che utilizzerà una protezione speciale, partirà verosimilmente dalla panchina con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe in vista del trittico Udinese-Lille-Torino. Il centrocampo titolare dovrebbe vedere McKennie e Khephren Thuram come interni, con Locatelli confermato in cabina di regia.

La difesa da ritrovare

Nel reparto arretrato, Thiago Motta prepara il rilancio di Federico Gatti: “Non esiste alcun malinteso con lui, né un calo di impegno da parte sua. Le scelte che faccio sono pensate per il bene della squadra”. Al suo fianco dovrebbe agire Danilo, mentre sugli esterni sono pronti Cambiaso e Cabal. Una difesa che cerca di ritrovare quelle certezze che l’avevano resa quasi invalicabile nella prima parte di stagione.

L’eredità di San Siro

Il carico di fiducia

La rimonta contro l’Inter ha lasciato in dote non solo un punto prezioso ma soprattutto la consapevolezza di poter competere ad altissimi livelli. La doppietta di Yildiz ha certificato la ritrovata efficacia offensiva di una squadra che fino a quel momento aveva fatto della fase difensiva il proprio punto di forza. I numeri dell’attacco parlano chiaro:

4 reti segnate

19 azioni pericolose create

10 conclusioni totali

5 tiri nello specchio

50% di percentuale realizzativa

Le criticità emerse

Tuttavia, proprio la sfida di San Siro ha evidenziato alcune problematiche da risolvere. La fase difensiva, fino a quel momento granitica con una sola rete subita nelle prime otto giornate, ha mostrato crepe preoccupanti. Le statistiche recenti non sono confortanti:

Tre espulsioni nelle ultime cinque gare

Cinque rigori concessi nel medesimo periodo

Una media di gol subiti in crescita

Gestione e rotazioni

L’emergenza infortuni

Thiago Motta dovrà ancora fare a meno di Douglas Luiz (affaticamento muscolare) e Nico Gonzalez (problema alla coscia destra). Una situazione che impone rotazioni ragionate, considerando i tre impegni ravvicinati che attendono i bianconeri prima della sosta internazionale di novembre.

Il fattore Koopmeiners

Il ritorno dell’olandese rappresenta una risorsa importante per il centrocampo bianconero. La sua reintegrazione sarà graduale: “Vedremo se giocherà dall’inizio o a gara in corso o se sarà soltanto con noi”, precisa Motta. L’obiettivo è averlo al meglio per gli impegni cruciali che attendono la squadra.

La sfida tattica

Il Parma si presenta allo Stadium forte di una solidità difensiva dimostrata anche nell’ultima trasferta di Napoli. Motta ne è consapevole: “È una buonissima squadra, molto complicata da affrontare, con giocatori interessanti, con un allenatore che prepara molto bene le partite e che si difende bene. Dovremo giocare al nostro massimo, in entrambe le fasi, come sempre”.

La Juventus dovrà trovare il giusto equilibrio tra la ritrovata verve offensiva e la necessità di non concedere spazi a una squadra che sa essere letale in ripartenza. La gestione dei momenti della partita, aspetto su cui Motta ha insistito molto nell’analisi post-Inter, sarà cruciale per portare a casa i tre punti.