Juventus-Parma 2-2: lo Stadium resta tabù, bianconeri salvati da Weah

L’entusiasmo della rimonta di San Siro si è spento in fretta. La Juventus di Thiago Motta incappa in un altro pareggio casalingo, questa volta contro il Parma di Pecchia, confermando i suoi problemi allo Stadium: appena due vittorie in sei partite di campionato, per un magro bottino di 10 punti.

La crisi casalinga dei bianconeri

Il rendimento della Juventus tra le mura amiche sta diventando un problema serio. I numeri raccontano di una squadra in difficoltà nel proprio stadio, con ripercussioni sulla classifica: ora i bianconeri sono quarti, scavalcati dall’Atalanta, a -7 dal Napoli capolista e con il rischio di essere superati da Lazio e Fiorentina.

Una difesa in affanno

Il reparto arretrato, un tempo punto di forza della squadra, continua a mostrare crepe preoccupanti. Altre due reti subite, con Gatti e Danilo non esenti da responsabilità. La solidità difensiva sembra un lontano ricordo.

Il film della partita

Un avvio da incubo

La Juventus è apparsa irriconoscibile nei primi minuti, come se fosse rimasta con la testa alla sfida di San Siro. I numeri sono impietosi: appena 23 passaggi nei primi 23 minuti, saliti a 37 all’intervallo. Un possesso palla sterile, accompagnato da idee confuse e scarsa lucidità.

Il Parma di Pecchia ne ha approfittato immediatamente. La squadra emiliana, ordinata e brillante, ha sorpreso i bianconeri con la regia illuminata di Bernabé, fresco campione olimpico. Il vantaggio ospite è arrivato con un’azione da manuale: lancio di Bernabé, colpo di testa di Balogh in anticipo su Weah e zampata vincente di Del Prato che ha sorpreso Gatti.

Altalena di emozioni

La reazione juventina è stata confusa e farraginosa. La manovra, prevedibile, vedeva i cinque uomini offensivi schiacciati sulla linea difensiva avversaria. Conceiçao, tra i più intraprendenti ma non ai livelli di San Siro, ha faticato come Cambiaso, entrambi apparsi poco brillanti dopo 72 ore dal derby d’Italia.

Il pareggio è arrivato alla mezz’ora con McKennie, abile a sfruttare un cross di Weah. Ma la gioia è durata poco: il Parma ha colpito ancora con Sohm, sfruttando una disattenzione di Danilo e un’uscita non impeccabile di Di Gregorio.

Il secondo tempo e i cambi

Nella ripresa la Juventus è rientrata con un altro passo, alzando il ritmo. Il pareggio è arrivato grazie alla combinazione Conceiçao-Weah, con il portoghese a servire l’americano per il 2-2. Motta ha poi optato per una serie di cambi, tra cui l’inserimento di Yildiz al posto di un brillante Weah, scelte forse orientate alla gestione dei minutaggi in vista dei prossimi impegni.

Il Parma ha sfiorato il colpo grosso nel finale: fondamentale l’uscita di Di Gregorio su Charpentier, subentrato a Bonny, per evitare il 3-2 ospite. L’ultimo brivido l’ha regalato Del Prato con un salvataggio all’ultimo secondo su Yildiz.

Le prospettive

La Juventus si trova ora a dover fare i conti con una situazione sempre più complessa. Il sogno scudetto si allontana e i problemi da risolvere sono numerosi:

Una difesa sempre più vulnerabile

Difficoltà nel gestire le partite casalinghe

Scarsa brillantezza di alcuni elementi chiave

Manovra spesso prevedibile e poco efficace

Per Thiago Motta si prospetta un lavoro importante per invertire la rotta, soprattutto considerando che il calendario non concede respiro e la concorrenza non perdona.

