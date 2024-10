I Mestieri di Mirko: ad Alghero il 22 ottobre su RaiPlay per scoprire l’arte delle tavole da surf ecosostenibili

Il fascino delle eccellenze artigianali della Sardegna si fonde con l’innovazione tecnologica nel prossimo episodio de “I Mestieri di Mirko“, il format di successo prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Martedì 22 ottobre, in esclusiva su RaiPlay, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante della costruzione di tavole da surf ecosostenibili ad Alghero, la perla della Riviera del Corallo.

Un viaggio nell’artigianato innovativo

L’incontro con Michele Piga

Il conduttore Mirko Matteucci farà tappa nella splendida città catalana della Sardegna per incontrare Michele Piga, un giovane artigiano che ha rivoluzionato il concetto di tavola da surf. Piga e il suo team di giovanissimi talenti hanno creato un prodotto che coniuga:

Innovazione tecnologica

Sostenibilità ambientale

Alte prestazioni sportive

La rivoluzione eco-friendly

Le tavole realizzate da Piga si distinguono per:

Un’anima in sughero, materiale naturale e rinnovabile L’assenza di materiali inquinanti L’apprezzamento da parte dei professionisti del settore a livello mondiale

Questo approccio all’avanguardia segna un punto di svolta nel mondo del surf, tracciando una netta linea di demarcazione tra passato e futuro.

Il processo di creazione

Le fasi della lavorazione

Matteucci avrà l’opportunità di partecipare attivamente alle diverse fasi di costruzione della tavola, guidato dal team di esperti. Gli spettatori potranno seguire passo dopo passo:

La scelta dei materiali ecosostenibili

La modellazione della forma

L’applicazione delle tecnologie innovative

Le finiture finali

L’equilibrio tra tradizione e innovazione

Il programma metterà in luce come l’artigianato tradizionale possa evolversi e adattarsi alle esigenze contemporanee, mantenendo al contempo il rispetto per le radici culturali e l’ambiente.

I Mestieri di Mirko: un viaggio nell’eccellenza italiana

Il format di successo

“I Mestieri di Mirko” si conferma come un’occasione unica per:

Raccontare i mestieri tipici italiani

Esplorare l’adattamento delle tradizioni ai tempi moderni

Scoprire l’ingegno e la creatività degli artigiani locali

Le avventure di Mirko Matteucci

In ogni puntata, il conduttore si lancia in imprese sempre nuove e appassionanti, caratterizzate da:

Visite a luoghi storici e significativi

Incontri con personaggi di spicco nel loro campo

Apprendimento diretto di tecniche e segreti del mestiere

L’importanza della sostenibilità nel surf

Un nuovo paradigma sportivo

La creazione di tavole da surf ecosostenibili rappresenta un importante passo avanti per:

Ridurre l’impatto ambientale di uno sport acquatico

Sensibilizzare gli atleti e gli appassionati sull’importanza della tutela dell’ecosistema marino

Dimostrare che prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente possono coesistere

Il ruolo della Sardegna nell’innovazione

La scelta di Alghero come location per questa puntata sottolinea:

Il ruolo della Sardegna come hub di innovazione nel settore nautico

L’importanza delle risorse naturali locali, come il sughero, nella creazione di prodotti sostenibili

La capacità dell’isola di coniugare tradizione artigianale e tecnologie all’avanguardia

Dettagli sulla produzione

Il team creativo

Il programma “I Mestieri di Mirko” è il risultato del lavoro di un team di professionisti:

Ideato da Mariano D’Angelo

Regia di Paolo Tommasini

Conduzione di Mirko Matteucci

Dove e quando vedere il programma

Gli spettatori potranno godersi questa affascinante puntata:

In esclusiva su RaiPlay

A partire da martedì 22 ottobre

Al link: https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko

L’impatto culturale del programma

Valorizzazione del Made in Italy

“I Mestieri di Mirko” contribuisce a:

Preservare e promuovere le tradizioni artigianali italiane

Mostrare l’evoluzione dei mestieri storici nel contesto contemporaneo

Ispirare le nuove generazioni a riscoprire e reinventare professioni tradizionali

Educazione alla sostenibilità

Il focus sulle tavole da surf ecosostenibili serve anche a:

Educare il pubblico sull’importanza delle scelte consapevoli nel consumo

Dimostrare come l’innovazione possa contribuire alla tutela dell’ambiente

Incoraggiare altri settori a esplorare soluzioni più green

Questa puntata de “I Mestieri di Mirko” promette di essere un viaggio affascinante nel mondo dell’artigianato innovativo, mostrando come la passione per il surf possa coniugarsi con il rispetto per l’ambiente. Gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire come la Sardegna, terra di antiche tradizioni, stia guidando una rivoluzione nel campo degli sport acquatici, confermandosi come un territorio all’avanguardia nella sostenibilità e nell’innovazione.