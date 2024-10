“Fremont” arriva su RaiPlay: Il film di Babak Jalali disponibile dal 26 ottobre

Il 26 ottobre segna l’arrivo in esclusiva su RaiPlay di “FREMONT“, la quarta e acclamata opera del regista iraniano-britannico Babak Jalali. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, il film affronta il tema dell’immigrazione con un approccio unico e toccante.

Un cast di talento per una storia universale

Protagonisti di spicco

Anaita Wali Zada : giovane attrice afghana nel ruolo di Donya

: giovane attrice afghana nel ruolo di Donya Gregg Turkington : comico e musicista, interpreta il Dr. Anthony

: comico e musicista, interpreta il Dr. Anthony Jeremy Allen White: star di “The Bear” e “Shameless”, nel ruolo di Daniel

La visione del regista

Babak Jalali, che ha vissuto in prima persona l’esperienza di essere uno straniero, sceglie di raccontare l’immigrazione attraverso:

Il superamento del realismo

L’uso dell’ironia per evidenziare le assurdità dell’adattamento culturale

Un approccio che emoziona e convince lo spettatore

La trama: tra solitudine e speranza

Il percorso di Donya

Ex traduttrice per l’esercito americano in Afghanistan

Espatriata a Fremont, California, dopo il ritorno dei talebani

Lavora in un laboratorio cinese che produce biscotti della fortuna

La lotta quotidiana

Donya affronta:

Problemi di insonnia

Sessioni di terapia con uno psicologo eccentrico

La solitudine dell’esilio

Un gesto di speranza

In un momento di disperato romanticismo, Donya:

Invia un messaggio speciale in un biscotto della fortuna

Questo gesto inaspettato diventerà un punto di svolta nella sua vita

L’approccio innovativo di Jalali

Oltre il realismo

Il regista sceglie di:

Utilizzare l’ironia per affrontare temi complessi

Mostrare umorismo in situazioni cupe senza sminuirne la serietà

La sceneggiatura

Scritta da:

Babak Jalali stesso

Carolina Cavalli

Il significato profondo del film

“FREMONT” esplora:

Le sfide dell’adattamento culturale

La ricerca di connessioni umane in un ambiente estraneo

La resilienza di chi cerca di ricostruire la propria vita dopo esperienze traumatiche

L’importanza di “FREMONT” nel panorama cinematografico

Il film si distingue per:

L’approccio originale a un tema attuale e delicato

La capacità di bilanciare umorismo e profondità emotiva

La rappresentazione autentica dell’esperienza immigratoria

L’esclusiva su RaiPlay

La scelta di distribuire “FREMONT” sulla piattaforma streaming di Rai sottolinea:

L’impegno di RaiPlay nel proporre contenuti di qualità e di rilevanza sociale

L’opportunità per un vasto pubblico di accedere a cinema indipendente di alto livello

“FREMONT” si propone come un’opera cinematografica che, attraverso la storia di Donya, offre uno sguardo unico e toccante sull’esperienza dell’immigrazione. Combinando umorismo e profondità emotiva, il film di Babak Jalali promette di essere un’esperienza coinvolgente e riflessiva per gli spettatori di RaiPlay, invitandoli a riflettere sulle sfide e le speranze di chi cerca di ricostruire la propria vita in un nuovo paese.