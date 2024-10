Frattesi torna al Castellani da ex e punisce l’Empoli: l’Inter vince 3-0

Il calcio sa essere beffardo, e Davide Frattesi lo ha dimostrato ancora una volta. Proprio lui, che nel 2020 salutò l’Empoli con una toccante lettera di ringraziamento, è tornato al Castellani per firmare una doppietta decisiva nel 3-0 dell’Inter. Il sigillo finale di Lautaro Martinez, che con 134 reti diventa il miglior marcatore straniero nella storia nerazzurra superando Nyers, ha solo reso più rotondo un risultato già scritto.

La partita della svolta

I primi trenta minuti di equilibrio

L’inizio della gara ha mostrato un Empoli tutt’altro che remissivo. La squadra di D’Aversa ha tenuto testa ai campioni d’Italia con ordine e personalità, riuscendo a contenere un’Inter mai veramente pericolosa. Il primo sussulto è arrivato con un gol annullato a Darmian per un controllo con il braccio, mentre l’unica vera occasione nerazzurra è stata una punizione di Dimarco deviata da Ismajli e neutralizzata da una prodezza di Vasquez. Sul fronte opposto, Gyasi aveva fatto tremare la difesa interista.

L’episodio che cambia il match

Al 31′ l’episodio che ha cambiato il volto della partita: Goglichidze commette un’ingenuità fatale con un intervento a piede alto su Thuram. L’arbitro Marchetti inizialmente estrae il giallo, ma dopo la revisione al VAR il cartellino diventa rosso. La partita cambia radicalmente, con l’Inter che inizia il suo assedio, anche se nel primo tempo manca ancora la stoccata decisiva.

La ripresa dominata dai nerazzurri

Il Frattesi show

D’Aversa ridisegna l’Empoli con il 4-4-1, inserendo l’esperienza di De Sciglio per dare maggiore solidità alla difesa. Ma la superiorità fisica e numerica dell’Inter diventa schiacciante. Il protagonista assoluto è Frattesi:

Al 50′ sblocca il risultato con un tiro fortunato che carambola su palo e traversa

Al 66′ raddoppia con un destro chirurgico su assist di tacco di Lautaro

Il record di Lautaro

Il finale è tutto per Lautaro Martinez. L’ingresso di Taremi al posto di Thuram libera l’argentino da compiti di raccordo, permettendogli di finalizzare. Il Toro non si fa pregare e firma il 3-0 che lo consacra come miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter.

Le indicazioni per il futuro

La risposta dell’Inter

Per Simone Inzaghi è la risposta che cercava dopo il rocambolesco 4-4 con la Juventus. Una vittoria forse non brillantissima, condizionata dalla superiorità numerica, ma che porta con sé indicazioni positive:

Clean sheet ritrovato

Tre gol segnati

Frattesi sempre più determinante

Lautaro in forma smagliante

L’Empoli guarda avanti

Per l’Empoli si chiude un ciclo terribile di incontri. In dieci giornate la squadra di D’Aversa ha affrontato:

Roma

Bologna

Juventus

Fiorentina

Lazio

Napoli

Inter

Con 11 punti già in cassaforte e un calendario che diventerà più abbordabile a partire dal Como, i toscani possono guardare con fiducia al prosieguo della stagione.