Fiorentina, la Champions non è più un tabù: a Genova per confermare le ambizioni

Il profumo della Champions League torna a inebriare Firenze dopo quindici anni di astinenza. La Fiorentina di Raffaele Palladino viaggia a ritmi da alta classifica e il sogno europeo, da sussurro timido, sta diventando un’idea-progetto sempre più concreta. La trasferta di Genova, prima tappa di un mini-tour de force che vedrà i viola impegnati anche a Torino tra tre giorni, rappresenta il banco di prova ideale per misurare la reale dimensione di una squadra in stato di grazia.

Una metamorfosi inaspettata

I numeri raccontano di una Fiorentina trasformata: tredici punti nelle ultime cinque partite di campionato, con vittorie prestigiose contro Lazio, Milan e Roma. Undici gol segnati e solo due subiti in questo periodo certificano una squadra che ha trovato il perfetto equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La media di 1,77 punti a partita proietta i viola oltre quota 67 punti a fine stagione, un bottino che potrebbe spalancare le porte dell’Europa che conta.

La svolta è arrivata nell’intervallo di Fiorentina-Lazio, momento in cui la squadra ha acquisito quella consapevolezza nei propri mezzi che ora si traduce in identità e mentalità vincente. Palladino ha plasmato un gruppo che sa essere competitivo sia nei singoli che nel collettivo, anche se pubblicamente la società preferisce mantenere un profilo basso, parlando solo di “ambizioni” piuttosto che di obiettivi dichiarati.

Le insidie della trasferta

Il match del Ferraris presenta però diverse incognite per i viola. La più pesante è l’assenza di Moise Kean, non convocato dopo i problemi fisici accusati contro il Lecce. L’attaccante, protagonista di una prestazione sensazionale contro la Roma, ha preferito non rischiare in vista del tour de force che attende la squadra. “Come sta la caviglia? Cammino, quindi bene…” aveva dichiarato dopo l’ultima partita, una risposta che lasciava presagire questa decisione.

Al suo posto, Palladino si affiderà a Christian Kouame, unica alternativa disponibile considerando anche l’assenza di Gudmundsson. Il tecnico viola dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, Dodo favorito su Kayode sulla destra, mentre Ranieri e Martinez Quarta comporranno la coppia centrale. Gosens completerà la linea difensiva.

Il Genoa e l’attesa Balotelli

Sul fronte opposto, il Genoa cerca il rilancio dopo un periodo complicato. Alberto Gilardino dovrà ancora rimandare il debutto di Mario Balotelli: “È arrivato con grandissima motivazione ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro. La decisione è concordata, pensiamo a lui per la gara col Parma. È un ragazzo che va tutelato in tutto e per tutto”.

Il tecnico rossoblù chiede ai suoi coraggio e determinazione: “Guardiamo i lati positivi, questo gruppo ha tenuto il campo sia nella gara col Bologna che a Roma con la Lazio. Incontriamo una delle squadre più in forma del campionato, lo dicono i numeri. Chiedo al popolo genoano di starci vicino: ne hanno bisogno i ragazzi, ne abbiamo bisogno tutti”.

Per la Fiorentina è il momento di dimostrare che il sogno Champions può davvero trasformarsi in realtà. Le prossime due trasferte diranno molto sulle reali ambizioni di una squadra che sembra aver finalmente trovato la sua dimensione ideale. Commisso, che dal suo arrivo nel 2019 ha sempre sognato questo traguardo, osserva con attenzione: il suo progetto potrebbe realizzarsi prima del previsto.