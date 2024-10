Cagliari-Torino 3-2: Rimonta epica degli isolani, crisi nera per i granata

Il Cagliari torna al successo casalingo dopo sette mesi, superando un Torino in caduta libera. Una partita ricca di colpi di scena che rilancia le ambizioni dei sardi e mette in discussione quelle dei piemontesi.

La svolta del match

Viola sblocca, Sanabria pareggia

Il primo tempo si è chiuso in parità, con le reti di Viola per il Cagliari e Sanabria per il Torino. Il centrocampista sardo ha sbloccato il risultato con una punizione contestata, mentre l’attaccante paraguaiano ha risposto di testa su corner di Lazaro.

Il Torino illude, il Cagliari ribalta

Nella ripresa, il Torino è passato in vantaggio con un tiro dalla distanza di Linetty. Tuttavia, il Cagliari non si è arreso e ha trovato la forza di reagire.

I protagonisti della rimonta

Palomino, l’eroe inaspettato

Il neo entrato Palomino ha siglato il gol del pareggio, sfruttando un corner battuto da Marin. La sua rete ha riacceso le speranze dei padroni di casa.

L’autogol di Coco

La svolta decisiva è arrivata grazie a una sfortunata deviazione di Saul Coco, che ha messo il pallone nella propria porta regalando la vittoria al Cagliari.

Le conseguenze del risultato

Cagliari in ripresa

Questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il Cagliari di Nicola, che interrompe un lungo digiuno casalingo e si rilancia in classifica.

Torino in crisi

Per il Torino di Vanoli si tratta della terza sconfitta consecutiva, tutte con il punteggio di 3-2. Le ambizioni di alta classifica dei granata sembrano ora più complicate da realizzare.

Le scelte degli allenatori

Le mosse di Nicola

Il tecnico del Cagliari ha saputo leggere bene la partita, effettuando cambi decisivi come l’ingresso di Marin e Palomino.

I limiti del Torino

Vanoli ha mostrato di avere poche alternative a disposizione, effettuando sostituzioni tardive e poco incisive. L’assenza di Duvan Zapata si è fatta sentire pesantemente.

Momenti chiave

Parata decisiva di Scuffet nel finale

nel finale Recupero prodigioso di Deiola su Karamoh

su Occasione sprecata da Lapadula, salvato da Masina

