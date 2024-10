Retegui inarrestabile trascina l’Atalanta: Tris al Venezia e clean sheet ritrovato

L’Atalanta continua la sua marcia trionfale in campionato, inanellando la terza vittoria consecutiva e ritrovando finalmente il clean sheet dopo due mesi di porte aperte. La squadra di Gasperini ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel gestire potenziali “trappoloni”, imponendosi con autorità sul campo del Venezia.

Il momento d’oro di Mateo Retegui

Il protagonista indiscusso di questa fase della stagione è senza dubbio Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale sta vivendo un periodo di forma straordinaria:

8 gol in 8 partite

2 assist

6 reti consecutive, contando anche le marcature in Nazionale

Il confronto con la scorsa stagione

Il rendimento di Retegui quest’anno è nettamente superiore rispetto al suo primo anno in Italia:

Nella scorsa stagione con il Genoa: meno della metà dei gol attuali dopo 8 giornate

Quest’anno con l’Atalanta: già 8 reti all’attivo

Le parole di Gasperini confermano l’evoluzione del giocatore: “Speravamo in una continua evoluzione di Retegui. La sua capacità di rendersi protagonista è straordinaria.“

La prestazione dell’Atalanta a Venezia

La Dea ha offerto una prova di forza e precisione chirurgica contro il Venezia:

Pasalic ha sbloccato il risultato a freddo Retegui ha raddoppiato con un pallonetto, approfittando di un errore di Candela Lookman ha sfiorato il tris colpendo una traversa

Il ritorno del clean sheet

Dopo due mesi di difficoltà difensive, l’Atalanta è riuscita a mantenere la porta inviolata, un aspetto che Gasperini attendeva con impazienza, soprattutto in trasferta.

Le statistiche impressionanti

L’Atalanta sta riscrivendo la propria storia in questo avvio di stagione:

18 gol segnati in 8 giornate: solo due volte nella sua storia la Dea aveva fatto meglio

Tre vittorie consecutive considerando anche la Champions League

La situazione del Venezia

Il Venezia di Di Francesco si trova in una posizione critica:

Ultimo in classifica insieme al Monza (impegnato stasera)

4 gol segnati nelle precedenti 3 partite

Difficoltà difensive evidenti

Le parole dell’allenatore lagunare sono eloquenti: “Spesso ci facciamo male da soli, ma il Venezia è vivo. Prendere sempre gol in questo modo mi infastidisce.“

Le prospettive future

Per l’Atalanta

Prossimo impegno: sfida casalinga contro il Celtic in Champions League

in Champions League Obiettivo: continuare la striscia positiva e consolidare la posizione in campionato

Per il Venezia

Prossimo match cruciale contro il Monza, diretta concorrente per la salvezza

Necessità di invertire rapidamente la rotta per evitare una stagione complicata

L’Atalanta si conferma così una delle squadre più in forma del momento, con un Retegui in stato di grazia che sembra non volersi più fermare. Il Venezia, d’altra parte, dovrà lavorare duramente per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.