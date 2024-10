Rai2 chiude L’Altra Italia: il prime time del giovedì si conferma terra proibita

Un esperimento durato troppo poco per lasciare il segno, ma abbastanza per confermare quanto il prime time del giovedì sia una fascia oraria complessa da conquistare. L’Altra Italia, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone, si congeda dal pubblico di Rai2 con numeri impietosi: appena 200.000 spettatori e un deludente 1,2% di share.

Anatomia di un insuccesso

La decisione di chiudere il programma appare come la naturale conseguenza di una serie di scelte discutibili nella strategia di programmazione. Il giovedì sera si è confermato ancora una volta un territorio ostile per Rai2, soprattutto in una fascia oraria dove l’informazione e l’approfondimento hanno già i loro punti di riferimento consolidati su altre reti.

La concorrenza consolidata

La7 e Rete4 hanno costruito nel tempo un rapporto solido con il pubblico interessato all’attualità e alla politica, fidelizzando gli spettatori attraverso format rodati e conduttori dalla forte personalità. In questo contesto, lanciare una nuova proposta informativa richiedeva qualcosa di più di un semplice cambio di conduzione.

Le scelte discutibili

La Rai aveva scommesso sul background professionale di Antonino Monteleone, puntando sull’esperienza maturata dall’ex inviato de Le Iene. Una scelta che si è rivelata insufficiente per garantire il successo di un programma in prima serata, dove le dinamiche e le esigenze sono profondamente diverse da quelle dei servizi giornalistici di Italia Uno.

L’incoerenza della programmazione

Particolarmente criticabile appare la scelta di insistere con programmi di informazione su una rete che, per ammissione della stessa azienda, è orientata all’intrattenimento. Una contraddizione che ha probabilmente contribuito a disorientare il pubblico, già abituato a cercare l’approfondimento su altri canali.

Il futuro incerto

La nota ufficiale della Rai parla di “riflessioni” da avviare con il conduttore per “realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci”. Una formula diplomatica che, tradotta dal linguaggio aziendale, lascia intravedere due possibili scenari:

Il trasferimento del programma in seconda serata

La definitiva cancellazione del progetto

Le lezioni da apprendere

Questo fallimento offre diversi spunti di riflessione per il servizio pubblico. La Rai si trova ancora una volta a dover fare i conti con la difficoltà di innovare la propria offerta informativa, soprattutto in fasce orarie già presidiate dalla concorrenza.

La scommessa persa de L’Altra Italia dimostra come non sia sufficiente affidarsi a un volto noto per garantire il successo di un programma. È necessario:

Un format originale e distintivo

Una collocazione oraria coerente con l’identità della rete

Un’analisi approfondita delle esigenze del pubblico

Una strategia di lungo periodo che vada oltre l’improvvisazione

La chiusura del programma, al di là delle critiche spesso pretestuose rivolte alla televisione pubblica, rappresenta un campanello d’allarme che l’azienda non può permettersi di ignorare, soprattutto in un momento in cui la concorrenza delle piattaforme streaming rende ancora più cruciale la capacità di intercettare e mantenere l’attenzione del pubblico.