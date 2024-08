Volkswagen Fox: la storia della citycar “meteora”

Nel 2005 fu introdotta la Volkswagen Fox, versione europea dell’omonimo modello destinato al mercato sudamericano. Destinata a sostituire la Lupo, fu proposta solo nella variante con la carrozzeria a tre porte da 383 cm di lunghezza e 246 cm di passo.

Inizialmente, la Volkswagen Fox era disponibile con le motorizzazioni a benzina 1.2 da 54 CV e 1.4 da 75 CV, affiancate dall’unità diesel 1.4 TDI da 69 CV di potenza. La gamma italiana, invece, era declinata negli allestimenti base, Easy e Sport. L’unica novità risale al 2006, ovvero la configurazione Bifuel G a GPL. Nel 2010, infine, fu commercializzata nella declinazione standard, equipaggiata unicamente con il propulsore a benzina 1.2 da 60 CV di potenza.

La Volkswagen Fox è uscita di scena dal mercato europeo nel 2011, per far posto all’erede up! a tre e cinque porte. Per quanto riguarda il mercato italiano, fu immatricolata in 28.611 esemplari. Sono state allestite anche le versioni speciali Fresh del 2007, Refresh del 2008 e Style del 2009 per il mercato tedesco, nonché Oxbow del 2007 in sole 600 unità per il mercato francese.