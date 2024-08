Vannacci, Gasparri all’attacco: “Uno che dice certe cose va mandato a casa”

(Adnkronos) –

Vannacci “va mandato a casa”. Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia, non usa mezzi termini commentando ad Agorà Estate su Rai Tre, le ultime uscite del generale eletto all’europarlamento nelle liste della Lega.

“Io sono un militante politico, ho cominciato da ragazzo, ho fatto tutta una trafila: la politica è aperta a tutti, chiunque si può candidare, può fondare partiti. Però sono un po’ contro l’improvvisazione, a destra, al centro, o a sinistra. Nel caso di Vannacci, che ha preso voti dicendo cose condivise in tutti i bar e in tutti gli autobus, un po’ di demagogia è facile seminarla, e forse tutti siamo incorsi in questo peccato… dopodiché uno che finge di perdere l’equilibrio nella metropolitana per toccare uno e vedere com’è la sua pelle, a me pare uno che ha qualche problema. Va mandato a casa uno che dice queste cose”.