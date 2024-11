Torino-Atalanta 2-1, rimonta granata con Ilic e Adams

(Adnkronos) –

Il Torino batte l’Atalanta per 2-1 nel match valido oggi per la seconda giornata della Serie A 2024-2025. Il successo in rimonta con i gol di Ilic e Adams consente ai granata di salire a 4 punti, i nerazzurri – che passano in vantaggio con Retegui falliscono allo scadere il rigore del pareggio con Pasalic – vanno k.o. e rimangono a quota 3.

Il successo del Torino arriva al termine di un match che la formazione di Vanoli inizia col piede sull’acceleratore. Al 4′ Zapata libera Lazaro, che solo davanti alla porta di Carnesecchi spara alle stelle. L’Atalanta si accende e risponde al 12′: Ederson lanciato da Retegui riesce a concludere, Milinkovic Savic si salva. Al 20′ chance per l’attaccante: Retegui dribbla il portiere del Toro ma da posizione defilata non inquadra la porta. Il centravanti si riscatta in pieno al 26′. Cross di Zappacosta, capocciata di Retegui e 0-1 con il terzo gol della punta in 2 giornate.



Il vantaggio orobico dura 300 secondi. Al 31′ Adams lancia Ilic che davanti a Carnesecchi non sbaglia: tocco soft, 1-1. Prima del riposo, un’occasione per parte. Milinovic Savic al 41′ nega il gol a De Keteleare, dall’altra parte in pieno recupero è provvidenziale Hien sulla linea per respingere il colpo di testa di Zapata. I granata mettono la freccia in avvio di ripresa completando la rimonta. Zapata tira, Carnesecchi respinge, Adams ringrazia e deposita in rete il pallone del 2-1.



La partita si infiamma e regala emozioni a ripetizione. L’Atalanta si riversa in avanti alla ricerca del pareggio immediato. Quando non ci sono i guanti di Milinkovic Savic, c’è la traversa al 59′ a ribattere la conclusione di Retegui. Nell’altra area, al 63′, servono 2 parate di uno strepitoso Carnesecchi nel giro di pochi secondi per tenere la Dea a galla. Non c’è un attimo di sosta, al 65′ chance per De Keteleare: colpo di testa, Milinkovic Savic non può arrivarci ma c’è il palo a salvare il Toro.

Nell’ultima porzione di match, i granata fanno muro per arginare il forcing degli ospiti. L’Atalanta prova a spingere e allo scadere ha la colossale chance per il pari. Rigore per fallo di Lazaro su Cassa, Pasalic calcia il penalty e si fa ipnotizzare da Milinkovic Savic: il Torino vince 2-1.