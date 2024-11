Superenalotto, numeri combinazione vincente 23 agosto

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, 23 agosto 2024. Realizzato nell’estrazione un ‘5’ che vince 119.350,70 euro. Il fortunato ha giocato una schedina in un punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Il jackpot per il prossimo concorso sale a 66 milioni di euro.

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Ecco la combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi, 23 agosto 2024: 5, 7, 59, 70, 72, 73. Numero Jolly: 33. Numero SuperStar: 4.