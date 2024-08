Supercoppa, Real Madrid-Atalanta 0-0 alla fine del primo tempo

(Adnkronos) – Supercoppa Uefa, a Varsavia il primo tempo di Real Madrid-Atalanta si chiude sullo 0-0 con una Dea particolarmente spavalda e un Real che non mostra una netta superiorità: un’occasione gol per entrambe le squadre, ambedue finite sulla traversa.

Kylian Mbappé è al debutto con la maglia bianca del Real, ed è sua la prima occasione degli spagnoli al 14′, tiro centrale respinto dalla difesa bergamasca. Primo lampo Atalanta con Djimsiti al 22′, vanificato il suo tentativo di raggiungere l’area dalla difesa spagnola. Due minuti dopo è de Roon a far sperare la Dea ma il suo tiro angolato da destra, deviato da Militao, finisce sulla traversa. Momento magico per l’Atalanta che sfiora il vantaggio al 26′ con Ederson dalla distanza, palla fuori di poco grazie a Rudiger con Courtois che guarda. Incursione di Bellingham al 34′ ma la sua gamba tesa colpisce Musso in uscita e non solo non va a rete ma rimedia un giallo. Altra incursione di Lookman, anche questa intercettata, deviata in angolo a un minuto dalla fine del primo tempo. Due i minuti di recupero, il primo di questi vede una ripartenza Real portare Rodrigo centrale in area, il suo sinistro viene deviato da Musso sulla traversa.