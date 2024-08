Subsonica: i pionieri dell’elettronica made in Italy che hanno cambiato tutto

Nel vasto panorama della musica italiana, poche band hanno avuto un impatto tanto profondo e duraturo quanto i Subsonica. Nati a Torino nei primi anni ’90, questo gruppo ha ridefinito i confini della musica elettronica in Italia, mescolando sapientemente rock, elettronica e sperimentazione. In questo articolo, esploreremo come i Subsonica abbiano rivoluzionato la scena musicale italiana, diventando veri e propri pionieri dell’elettronica made in Italy.

L’ascesa dei Subsonica: dagli esordi al successo nazionale

Gli inizi underground a Torino

I Subsonica nacquero nel 1996 a Torino, una città già nota per la sua vivace scena musicale underground. Il gruppo, composto da Samuel (voce), Max Casacci (chitarra), Boosta (tastiere), Ninja (batteria) e Pierfunk (poi sostituito da Vicio al basso), si formò dalla fusione di diverse esperienze musicali precedenti dei suoi membri.

Fin dall’inizio, i Subsonica si distinsero per il loro approccio innovativo alla musica, combinando elementi di:

Rock alternativo

Elettronica

Trip hop

Dance

Questa fusione di generi era qualcosa di completamente nuovo per l’Italia di quegli anni, abituata a una netta separazione tra musica rock e dance elettronica.

Davide Di Leo “Boosta” – foto Bruno Bellini

Il debutto che ha cambiato le regole

Nel 1997, i Subsonica pubblicarono il loro album di debutto omonimo, “Subsonica”. Questo disco fu una vera e propria rivelazione per l’industria musicale italiana. Brani come “Istantanee” e “Cose che non ho” mostravano già il potenziale innovativo della band, mescolando melodie orecchiabili con sonorità elettroniche all’avanguardia.

L’impatto di questo album fu immediato:

Aprì nuove possibilità sonore per gli artisti italiani Dimostrò che l’elettronica poteva fondersi con successo con il rock Attirò l’attenzione di un pubblico giovane e affamato di novità

La rivoluzione sonora dei Subsonica

Max Casacci – foto Bruno Bellini

Microchip emozionale: l’album della consacrazione

Il vero punto di svolta per i Subsonica arrivò nel 1999 con l’uscita di “Microchip emozionale“. Questo album non solo consolidò il successo della band, ma ridefinì completamente le aspettative del pubblico italiano verso la musica elettronica.

Alcuni elementi chiave di “Microchip emozionale”:

Produzioni sofisticate : L’album mostrava una maturità tecnica impressionante, con produzioni che non avevano nulla da invidiare alle migliori uscite internazionali.

: L’album mostrava una maturità tecnica impressionante, con produzioni che non avevano nulla da invidiare alle migliori uscite internazionali. Testi profondi : I Subsonica dimostrarono che la musica elettronica poteva veicolare messaggi complessi e riflessioni profonde.

: I Subsonica dimostrarono che la musica elettronica poteva veicolare messaggi complessi e riflessioni profonde. Singoli di successo: Brani come “Discolabirinto” e “Tutti i miei sbagli” divennero veri e propri inni generazionali.

L’influenza sui contemporanei e sulle nuove generazioni

L’impatto dei Subsonica non si limitò al loro successo personale. La band aprì la strada a numerosi artisti che seguirono le loro orme, esplorando nuove possibilità sonore e fondendo generi diversi.

Alcuni effetti dell’influenza dei Subsonica:

Sdoganamento dell’elettronica: Molti artisti iniziarono a incorporare elementi elettronici nelle loro produzioni. Nuova estetica live: I concerti dei Subsonica, con il loro mix di rock ed elettronica, ridefinirono l’idea di performance dal vivo in Italia. Ispirazione per le nuove generazioni: Numerosi artisti emergenti citano i Subsonica come una delle loro principali influenze.

foto Bruno Bellini

L’evoluzione continua: i Subsonica nel nuovo millennio

Sperimentazione e collaborazioni

Nel corso degli anni 2000 e 2010, i Subsonica hanno continuato a evolversi, sperimentando nuovi suoni e collaborando con artisti di diversi generi. Questa apertura ha permesso loro di rimanere sempre rilevanti e innovativi.

Alcuni esempi di collaborazioni significative:

Progetti con artisti internazionali come Leftfield e Stylophonic

Duetti con cantautori italiani come Franco Battiato

Remix e produzioni per altri artisti della scena italiana

L’impatto sulla cultura pop italiana

I Subsonica non hanno influenzato solo la musica, ma hanno avuto un impatto significativo sulla cultura pop italiana in generale. La loro estetica visiva, i loro videoclip innovativi e il loro approccio alla comunicazione hanno ispirato non solo musicisti, ma anche designer, registi e artisti visivi.

Il lascito dei Subsonica: una nuova identità per la musica italiana

Riconoscimenti e premi

Nel corso della loro carriera, i Subsonica hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui:

MTV Europe Music Awards

Italian Music Awards

Premio Tenco

Questi premi testimoniano non solo il successo commerciale della band, ma anche il rispetto guadagnato nell’industria musicale e tra i critici.

L’eredità culturale

L’impatto dei Subsonica va ben oltre i numeri di vendita o i premi vinti. La band ha contribuito a:

Ridefinire l’identità della musica italiana: Dimostrando che l’Italia poteva produrre musica elettronica di livello internazionale. Ispirare una nuova generazione di artisti: Aprendo la strada a sperimentazioni sonore e fusioni di generi. Elevare il livello tecnico della produzione musicale: Alzando l’asticella per la qualità sonora delle produzioni italiane.

Conclusione: i Subsonica come pietra miliare della musica italiana

I Subsonica hanno fatto molto più che creare musica di successo: hanno ridefinito cosa significasse essere una band italiana nel contesto globale. La loro capacità di fondere elettronica, rock e pop, mantenendo sempre un’identità distintamente italiana, ha aperto nuove strade per generazioni di artisti.

Oggi, guardando indietro ai quasi 30 anni di carriera dei Subsonica, è chiaro che la loro influenza sulla musica italiana è stata profonda e duratura. Hanno davvero cambiato tutto, dimostrando che l’Italia poteva essere all’avanguardia nella musica elettronica mondiale, pur mantenendo una voce unica e autentica.

I Subsonica rimangono non solo una band di successo, ma un vero e proprio fenomeno culturale, pionieri che hanno tracciato un nuovo percorso per la musica italiana nel 21° secolo.