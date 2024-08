Spazi abitativi: dove vivere un’esperienza artistica immersiva in Italia?

Attraverso l’arte è possibile elevare gli spazi abitativi, ma è importante scegliere con attenzione le opere giuste affinché rappresentino il proprietario nel migliore dei modi. L’arte nelle case è una tendenza che si sta diffondendo sempre di più in Italia, una soluzione particolarmente interessante per chi desidera valorizzare gli ambienti domestici in maniera peculiare rendendo lo spazio abitativo unico, distintivo e personalizzato.

Questo vale anche per l’arte all’esterno delle case, un valore aggiunto considerevole per chi sceglie di abitare all’interno di quartieri che stanno promuovendo il processo artistico in tutte le sue forme.

L’esempio più importante in Italia è costituito da UpTown, tra i più principali progetti di rigenerazione urbana nel nostro Paese e in Europa a cura di EuroMilano, uno smart district che si contraddistingue anche per essere un luogo d’arte a 360°.

Gli spazi abitativi taylormade di UpTown con l’arte contemporanea di Deodato Gallery

UpTown esprime al meglio la nuova cultura dell’abitare, un progetto incentrato sul benessere dei residenti, la sostenibilità ambientale e un’esperienza di vita completa. Un aspetto fondamentale del vivere nelle residenze moderne e all’avanguardia di UpTown è la possibilità di usufruire di spazi abitativi taylormade, poiché gli ambienti domestici possono essere personalizzati e resi esclusivi trasformando le case in veri capolavori attraverso l’arte.

Questo è possibile grazie alla collaborazione di UpTown Milano con Deodato Arte, il brand leader in Italia per l’arte contemporanea e un riferimento internazionale per Pop e Street Art. La partnership offre la possibilità ai residenti di personalizzare la propria abitazione rendendola un ambiente unico tramite l’arte, infatti chi compra una casa ad UpTown può ricevere un’opera d’arte della collezione delle gallerie di Deodato Arte per arredare il proprio spazio abitativo.

Tutte le opere sono dotate di certificato di autenticità e sono realizzate da veri artisti presenti sul mercato dell’arte, inoltre l’iniziativa include l’inserimento di opere d’arte anche all’interno del capitolato delle residenze. Questa visione, infatti, basata sulla promozione di un dialogo continuo tra cultura artistica e cittadini e l’impegno a rendere l’arte accessibile a tutti, prevede la presenza dell’arte anche negli spazi comuni e nelle amenities dei complessi residenziali.

In particolar modo, la partnership tra UpTown e Deodato Gallery comprende l’inserimento di opere d’arte contemporanea nei luoghi adibiti a coworking, nelle aree gioco per i bambini e nelle hall d’ingresso. Questo approccio consente all’arte di diventare parte integrante del design e dell’architettura degli edifici per dare vita a spazi stimolanti e creativi per l’intera comunità di UpTown, inoltre consente ai residenti di vivere l’arte a 360° sia all’interno delle abitazioni che al di fuori, per arricchire il vissuto quotidiano.



L’importanza di vivere in un distretto artistico come UpTown Milano



La presenza dell’arte nella quotidianità è un valore aggiunto notevole, in quanto consente di aggiungere delle esperienze nuove, stimolanti e innovative nel vissuto quotidiano.

In questo modo è possibile migliorare le proprie attitudini, essere più aperti agli stimoli esterni e sviluppare una maggiore predisposizione alle interazioni con tutto ciò che ci circonda, imparando ad osservare gli oggetti di uso quotidiano in un’ottica diversa, ma anche affinando la capacità di introspezione per comprendere meglio la propria interiorità.

Vivere in un distretto artistico come UpTown permette di beneficiare di tutto questo, essendo anche un luogo d’arte che offre tante iniziative culturali e artistiche. Si tratta, per esempio, dell’evento L’Onda e il Prato Fiorito del 2021, un progetto che ha visto la realizzazione di due grandi tele artistiche di 50 metri ispirate dalle opere di Hervé Tullet, un tributo alla natura e alla libertà di espressione con la partecipazione di adulti e bambini.

A luglio 2023, invece, è stata la volta di Connessioni, un’opera monumentale di Olivier Grossetête resa possibile dalla partecipazione attiva della comunità, un vero e proprio esempio di arte partecipativa come risultato di un processo creativo collettivo.

Una delle ultime iniziative organizzate ad UpTown è Vivere ad Arte, un progetto artistico di Mr. Savethewall che attraverso il racconto della vita di sei partecipanti che abitano nel distretto con il Lifeshot punta a valorizzare la storia di ogni persona trasformandola in un’opera d’arte unica e non riproducibile.

L’obiettivo di questi progetti è quello di innovare il concetto di abitare, assicurando all’arte un ruolo centrale nella vita quotidiana, affinché il contenuto artistico e lo stile di vita possano fondersi in un’esperienza unica e armonica.

D’altronde, l’arte non è soltanto un diversivo alla quotidianità, ma è uno strumento molto efficace per migliorare e sensibilizzare le persone, stimolare riflessioni utili e trovare ispirazioni personali e professionali che arricchiscono il vissuto quotidiano, un’opportunità importante per riflettere su se stessi e sul mondo che ci circonda.