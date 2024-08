SNAI – MotoGP: Bagnaia in Austria per tornare a vincere, Martin insegue a 3,00, il bis di Bastianini a 7,50

(Adnkronos) – Cinque successi azzurri di fila: dopo i quattro del campione del mondo, ecco il romagnolo a Silverstone. Al Red Bull Ring, Pecco parte a 2,15, con Martin avanti nelle quote per la Sprint

Milano, 14 agosto – La MotoGP non va in vacanza. Domenica al Red Bull Ring si corre il Gran Premio d’Austria, con l’Italia che riparte dai cinque successi consecutivi nella classe regina: dopo i quattro di Pecco Bagnaia, a Silverstone è arrivato quello di Enea Bastianini. Il campione del mondo domina le quote Snai per la gara di domenica: Bagnaia primo sotto la bandiera a scacchi paga 2,15, con due spagnoli come Martin e Marquez alle spalle rispettivamente a 3,00 e 6,50 e un bis di Bastianini a 7,50.

Sprint e qualifiche Le gerarchie non sono le stesse per la gara Sprint di sabato: è Martin il principale indiziato alla vittoria a 2,25, con Bagnaia in questo caso a inseguire a 3,00 e Marquez terzo incomodo a 5,50. Ordine analogo per le qualifiche, con Martin che parte a 2,50, Bagnaia subito dietro a 3,00 e Marquez a 5,50. In entrambi i tabelloni, Bastianini paga 8,50.

Antepost Con dieci gare già disputate e altrettante che restano da qui alla fine della stagione, Bagnaia mantiene la leadership nelle quote antepost per il titolo mondiale: Pecco ancora campione a 1,60, con Martin a 2,35 unico in grado di tenergli testa, visto che il terzo nome (quello di Enea Bastianini) è in doppia cifra, a 10.

