Serie A –Inter ancora da battere, Juventus e Napoli in agguato. Fonseca, tricolore a 7,50 su Sisal.it, vuole la seconda stella per il Milan

Roma, 14 agosto 2024 –La Serie A riparte con la caccia all’Inter campione d’Italia che, ancora una volta, sarà la squadra da battere. I nerazzurri hanno tenuto in blocco la squadra che ha dominato lo scorso campionato aggiungendo elementi del calibro di Taremi e Zielinski. Simone Inzaghi, secondo gli esperti Sisal, rimane favoritissimo, a 1,80, a cucirsi nuovamente il tricolore sul petto: i nerazzurri invertirebbero un trend che, da 4 stagioni, vede la squadra campione d’Italia non riuscire a confermarsi. L’ultima a riuscirci fu la Juventus nel 2020.

Proprio i bianconeri, che ripartono da Thiago Motta dopo una rivoluzione tecnica non ancora completata, sono i primi rivali di Lautaro e compagni per la lotta al vertice visto che la conquista dello scudetto è offerta a 5,00. L’ex allenatore del Bologna vuole riportare il tricolore alla Continassa unendo gioco spettacolare e risultati.

Appaiato in quota alla Juventus c’è il Napoli di Antonio Conte che, in attesa di ricevere regali dal mercato in primis Lukaku, sogna di risollevare gli azzurri dopo una stagione a dir poco disastrosa. L’allenatore salentino, dopo aver conquistato lo scudetto con Juventus e Inter, vuole festeggiare anche all’ombra del Vesuvio.

Ai piedi del podio delle favorite si piazza il Milan di Paulo Fonseca. L’ennesima rivoluzione in panchina della Serie A, tra le prime dieci dello scorso campionato solo Inter, Atalanta e Roma hanno confermato i loro tecnici, ha coinvolto anche il Diavolo che punta a contendere alle grandi rivali di sempre la leadership nazionale. Il Milan che si prende lo scudetto, e la seconda stella, si gioca a 7,50.

Lontane, al momento, sia Atalanta che Roma: la Dea, alle prese con infortuni e situazioni legate al mercato, dovrà conciliare gli impegni in Champions con quelli in campionato; i giallorossi devono dipanare la questione Dybala che potrebbe avere ripercussioni sul medio e lungo periodo. Il trionfo di una tra Atalanta e Roma pagherebbe 25 volte la posta.

