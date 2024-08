Perugia, 32enne accoltellato per un passaggio negato: è caccia all’aggressore

(Adnkronos) – Aggredito e accoltellato in piazza a Perugia. La vittima è un 32enne della Guinea che dopo l’accaduto, ieri sera, ha chiesto aiuto ai carabinieri che si trovavano in Via Mentana per un posto di controllo. L’uomo, residente a Perugia, presentava ferite al capo, alla mano e ad una gamba. Ai militari ha raccontato di essere stato aggredito poco prima in piazza Grimana da un nordafricano che gli avrebbe intimato di accompagnarlo alla stazione ferroviaria di Fontivegge. Al rifiuto del guineano, sarebbe scattata improvvisamente l’aggressione: il nordafricano avrebbe estratto un coltello con il quale lo avrebbe prima minacciato e successivamente attinto con fendenti.

I carabinieri hanno quindi richiesto l’intervento di personale del 118 e diramato immediatamente a tutte le forze di polizia la descrizione dell’aggressore. La vittima, accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’, è stata medicata e dimessa. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri tese ad individuare l’autore dell’aggressione.