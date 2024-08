La partecipazione di Patrick Rizzuto al reality The Social Home è stata annunciata nella diretta Tik Tok di domenica scorsa. Patrick, trentacinquenne, farà parte della squadra NIP.

«Sono nato nella periferia di Milano da genitori molto giovani, avevano solo 17 anni», racconta lui. «La mia infanzia è stata piuttosto complicata, soprattutto per le difficoltà economiche e sociali che abbiamo affrontato come famiglia. Mio padre è stato coinvolto in situazioni legate alla malavita e questo ha avuto un forte impatto su di noi. Crescendo a Limbiate, una zona non facile, ho spesso dovuto fare i conti con i pregiudizi della gente a causa della mia situazione».

Come hai affrontato queste sfide, specialmente dopo la perdita di tuo padre?

«La morte di mio padre nel 2010 è stata un momento cruciale per me. Avevo solo 21 anni e improvvisamente mi sono ritrovato a dovermi prendere cura della mia famiglia, sia dal punto di vista emotivo che economico. Rischiavamo di perdere la casa all’asta, e ho dovuto fare di tutto per mantenerla, per mia madre. Questo periodo mi ha insegnato moltissimo sulla resilienza e sull’importanza di trovare soluzioni creative per superare le difficoltà».

Nonostante tutto, ti descrivi come una persona solare: come sei riuscito a mantenere questo spirito positivo?

«Credo che le esperienze difficili mi abbiano reso più forte e consapevole di quanto sia importante essere gentili e leali, soprattutto con chi mi sta vicino. Sono una persona molto legata agli amici, cerco ogni giorno persone con cui basta una stretta di mano, senza bisogno di contratti. Questo approccio mi ha aiutato a costruire relazioni solide e significative. Poi c’è il mio cane lupo cecoslovacco, un campione mondiale di bellezza che ha 15 anni e mezzo. È stato un compagno fedele in ogni momento della mia vita, e il nostro legame è indissolubile».

Patrick Rizzuto nel cast di The Social Home

Il tuo amore per gli animali e i viaggi sembra giocare un ruolo importante nella tua vita, come si vede negli scatti che posti sul tuo profilo Instagram.

«Assolutamente! Viaggiare è una delle mie più grandi passioni, e ho avuto la fortuna di esplorare quasi tutto il mondo con la mia compagna. I viaggi mi hanno arricchito profondamente, sia per le esperienze culturali che per le esposizioni internazionali del mio cane. Ogni esperirenza lontano da casa mi ha insegnato qualcosa di nuovo e mi ha aiutato a crescere come persona».

Passando alla tua carriera, come sei arrivato a lavorare nel settore delle vendite e poi nel marketing?

«Dopo tutte le difficoltà iniziali, sono riuscito a trovare opportunità nel settore delle vendite con il Gruppo Generali. Da lì, sono passato al gruppo Fit Express a Monza, e sono diventato socio di una delle palestre più innovative e di successo. Ora, mi occupo di marketing g e continuo a studiare per migliorarmi sempre di più in questo campo. Sto cercando di prendermi tutto ciò che la vita non voleva darmi, e devo dire che la determinazione mi sta portando lontano».

Patrick Rizzuto nel cast di The Social Home

Infine, cosa ti ha spinto a partecipare a “The Social Home”?

«Ho visto in “The Social Home” un’opportunità unica per mettermi alla prova in un contesto completamente diverso. È un’esperienza che mi permetterà di mostrare chi sono veramente, al di là delle apparenze e dei pregiudizi. Voglio dimostrare che, nonostante tutto, è possibile uscire vittoriosi dalle sfide più difficili e continuare a crescere come persona».