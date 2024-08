Oroscopo settimanale: cosa ti riservano le stelle dal 19 al 25 agosto 2024

Benvenuti all’oroscopo settimanale di Lifestyleblog.it! Scopriamo insieme cosa hanno in serbo le stelle per voi dal 19 al 25 agosto 2024. Preparatevi a una settimana ricca di emozioni, opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana, cari Ariete, Marte vi regala un’energia straordinaria. È il momento perfetto per lanciarvi in nuovi progetti e affrontare le sfide con determinazione. In amore, potreste vivere momenti di grande passione.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Venere favorevole vi porta serenità in ambito sentimentale. Sul lavoro, la vostra perseveranza sarà premiata. Attenzione però a non trascurare il vostro benessere: concedetevi dei momenti di relax.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Mercurio nel vostro segno accentua la vostra già brillante comunicativa. Approfittatene per chiarire eventuali malintesi e stringere nuove alleanze professionali. Il weekend promette divertimento e leggerezza.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La Luna nel vostro segno a metà settimana intensifica le vostre emozioni. Potreste sentirvi particolarmente sensibili, ma anche molto intuitivi. Ascoltate il vostro istinto nelle decisioni importanti.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Sole continua a splendere nel vostro segno, regalandovi carisma e vitalità. È il momento di mettervi in mostra e di raccogliere i frutti del vostro impegno. In amore, potreste fare incontri interessanti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio favorevole acuisce il vostro senso pratico. Sul lavoro, la vostra efficienza sarà notata e apprezzata. In amore, communicate apertamente i vostri sentimenti per rafforzare i legami.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere vi sorride, portando armonia nelle relazioni. È un ottimo momento per risolvere eventuali conflitti e per dedicarvi alle persone care. Sul fronte professionale, nuove opportunità all’orizzonte.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Plutone vi spinge a guardare in profondità dentro di voi. Potreste sentire il bisogno di trasformazioni importanti. Sul lavoro, la vostra determinazione vi porterà lontano. In amore, lasciatevi andare alla passione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Giove continua a proteggervi, portando ottimismo e fortuna. Approfittatene per osare e per mettervi in gioco in nuove avventure. In amore, il dialogo sarà la chiave per superare ogni ostacolo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Saturno nel vostro segno vi chiede impegno e disciplina. I vostri sforzi saranno ricompensati, soprattutto in ambito professionale. In amore, cercate di essere più spontanei e meno rigidi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Urano vi spinge verso il cambiamento. Non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort: grandi opportunità vi attendono. In amore, lasciate spazio alla creatività e al divertimento.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Nettuno nel vostro segno amplifica la vostra sensibilità e creatività. Dedicate del tempo alle attività artistiche e spirituali. In amore, vivrete momenti di grande intimità e comprensione reciproca.

Top della settimana:

Leone: il Sole vi regala un’energia imbattibile Gemelli: Mercurio potenzia la vostra comunicazione Sagittario: Giove porta fortuna e nuove opportunità

Flop della settimana:

Capricorno: Saturno vi mette alla prova con sfide impegnative Cancro: la sensibilità accentuata potrebbe creare qualche tensione Acquario: il bisogno di cambiamento potrebbe generare incertezza

Ricordate sempre che l’oroscopo è un gioco e che siete voi gli artefici del vostro destino. Buona settimana a tutti!