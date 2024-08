Roma è in fermento. L’11 settembre 2024 si accenderanno le luci sul prestigioso palco dell’Alexander Platz at the Colosseum dove si terrà la semifinale del NYCANTA, il Festival della Musica Italiana di New York.

Questo evento è ormai diventato un must per i talenti emergenti che sognano di farsi notare sulla scena musicale italiana e internazionale. C’è ancora tempo fino al 25 agosto per iscriversi sul sito www.nycanta.com, quindi tutti coloro che hanno una voce che può far battere i cuori, o una band che sa come far vibrare l’anima, non devono perdere questa occasione!

NYCanta: si avvicina la semifinale

Ai cantautori, agli interpreti, ai duo o alle band il NYCANTA offre un’opportunità unica: esibirsi davanti a una giuria di esperti del settore e ricevere feedback preziosi per migliorare la propria performance. Dopo un anno di stop, la direzione artistica di NYCANTA è stata affidata nuovamente a Beppe Stanco e Cesare Rascel, esperti del settore musicale italiano richiamati a bissare il successo delle precedenti edizioni che hanno seguito, la dodicesima, la tredicesima e la quattordicesima.

Attraverso la loro associazione Ranco APS sono loro ad occuparsi delle selezioni in Italia e all’estero, come già avvenuto nel 2019, nel 2021 e nel 2022. La semifinale romana sarà un vero e proprio banco di prova, dove solo i migliori dieci artisti verranno selezionati per volare a New York e partecipare alla finalissima del 13 ottobre all’Oceana Theater di Brooklyn.

Con un pubblico di 1800 persone e la trasmissione su RAI Italia e RAI 2, il vincitore della XVI edizione si aggiudicherà, oltre alla gloria, un premio di 2500 dollari.

Durante il loro soggiorno a New York, completamente finanziato dalla produzione, tutti i 10 finalisti avranno l’opportunità di prendere parte a diverse attività organizzate dal festival, tra cui un servizio fotografico nelle iconiche strade di Manhattan e la partecipazione alla parata dell’orgoglio italiano sulla 5ª Avenue in occasione del Columbus Day.

E se questo non fosse abbastanza per far salire l’adrenalina, quest’anno tra i giudici e ospiti d’eccezione ci saranno due giganti della musica italiana: Francesco Renga e Nek due artisti con carriere che hanno segnato intere generazioni. NYCANTA non è solo un concorso, è un sogno che prende forma. E quel sogno potrebbe iniziare proprio l’11 settembre a Roma.

In attesa di volare a New York dove il patron dell’evento, Tony Di Piazza, ha chiamato un conduttore d’eccezione, amatissimo tanto in patria quanto all’estero e in particolare nella Grande Mela: Enzo Ghinazzi in arte Pupo. Da Roma a New York, sulle ali della musica.