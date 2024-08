Nuovo digitale terrestre dal 28 agosto 2024: ecco cosa cambia

L’avvento del DVB-T2 segna un punto di svolta epocale per la televisione in Italia, un cambiamento che promette di rivoluzionare il modo in cui gli italiani fruiscono dei contenuti televisivi. A partire dal 28 agosto 2024, il Paese saluterà l’attuale sistema di trasmissione DVB-T, abbracciando il nuovo standard DVB-T2. Questo passaggio non rappresenta semplicemente un cambiamento tecnologico, ma apre le porte a una qualità di visione senza precedenti e a un’offerta di canali in alta definizione notevolmente ampliata.

Il passaggio al DVB-T2: cosa aspettarsi

Introdurre il DVB-T2 in Italia non significa soltanto garantire agli spettatori una qualità dell’immagine superiore. Con questa transizione, gli utenti potranno godere di una gamma di canali più vasta, arricchendo così la loro esperienza televisiva con una varietà di contenuti in alta definizione precedentemente non disponibile. La promessa di un’immagine più nitida e di un numero maggiore di canali si concretizza in una visione del tutto rinnovata e immersiva, che porta la televisione tradizionale più vicina alle esperienze offerte da piattaforme di streaming di ultima generazione.

Impatti sulla fruizione quotidiana

Per la maggior parte degli spettatori, l’adeguamento al nuovo standard DVB-T2 sarà trasparente e non comporterà spese significative. Gli impianti e le antenne attuali, già predisposti per ricevere il segnale DVB-T, sono perfettamente compatibili con il nuovo formato, rendendo superfluo qualsiasi intervento su questi dispositivi. I fortunati possessori di televisori acquistati dopo il 22 dicembre 2018 saranno già attrezzati per il nuovo standard e non dovranno fare nulla. Al contrario, coloro che dispongono di apparecchi più datati avranno l’opzione di acquistare un decoder compatibile con il DVB-T2 o, eventualmente, di investire in un nuovo televisore che supporti nativamente la tecnologia.

Verificare la compatibilità del proprio televisore

Uno degli aspetti cruciali di questa transizione è capire se il proprio televisore sia già pronto per il DVB-T2. Diverse strategie possono aiutare gli utenti in questo senso, tra cui la sintonizzazione dei canali di prova offerti dalla Rai o la ricerca delle frequenze per individuare canali già trasmessi con il nuovo standard. Canali come Rai Storia, Rai Scuola, e le versioni in alta definizione dei principali canali Rai sono tra i primi a sfruttare il nuovo formato, fungendo da “indicatori” per la compatibilità degli apparecchi. Inoltre, il canale 558 offre un test specifico per verificare in maniera semplice e immediata se il proprio televisore è adeguato al DVB-T2.

La transizione verso il DVB-T2 è un passo importante nella storia della televisione italiana, promettendo non solo un’evoluzione tecnologica ma anche un arricchimento del panorama televisivo nazionale. Gli spettatori sono chiamati a un piccolo sforzo di adeguamento, che però si tradurrà in un netto miglioramento dell’esperienza visiva. L’importanza di verificare la compatibilità dei dispositivi in tempo utile sottolinea la necessità di prepararsi a questo cambiamento, garantendo così una transizione il più possibile fluida verso la nuova era della televisione digitale terrestre.