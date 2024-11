Crisi Milan: il Parma infligge una dura lezione ai rossoneri

Il Milan di Paulo Fonseca affonda al Tardini, subendo una sconfitta che fa suonare più di un campanello d’allarme. La squadra rossonera, ancora una volta, ha mostrato enormi lacune difensive contro un Parma coraggioso e ben organizzato. Il risultato finale di 2-1 per i ducali mette in luce le criticità di un Diavolo che sembra aver perso la bussola.

Un inizio da incubo

Il gol lampo del Parma

Il match si è aperto nel peggiore dei modi per i rossoneri. Dopo appena due minuti, il Parma è passato in vantaggio grazie a una bella azione corale finalizzata da Man. Il cross preciso di Emanuele Valeri, che ha superato in velocità Calabria, ha trovato l’attaccante rumeno pronto all’appuntamento con il gol. Per il 25enne si tratta della seconda rete in due partite, un inizio di stagione davvero promettente.

Le lacune difensive del Milan

Nell’occasione del gol, si sono evidenziate subito le difficoltà difensive dei rossoneri:

Calabria in ritardo sulla copertura

in ritardo sulla copertura Theo Hernandez poco reattivo sull’inserimento dell’attaccante

poco reattivo sull’inserimento dell’attaccante La linea difensiva troppo alta, quasi sulla metà campo

Questi problemi non sono nuovi per il Milan, ma sembrano essere una costante che si trascina dalla passata stagione.

Il Milan alla ricerca di soluzioni

I cambi di Fonseca

Fonseca ha provato a dare una scossa alla squadra, effettuando ben cinque cambi rispetto alla partita precedente contro il Torino. Tuttavia, l’approccio mentale della squadra è rimasto lo stesso, con una mancanza di determinazione e concentrazione evidente fin dai primi minuti.

Le difficoltà a centrocampo

Non solo la difesa, ma anche il centrocampo ha mostrato segni di difficoltà:

Errori nella prima pressione

Poca lucidità nella gestione del pallone

Difficoltà nel contrastare le ripartenze avversarie

Il Parma domina, il Milan soffre

Le occasioni dei ducali

Il Parma di Pecchia ha saputo sfruttare al meglio le debolezze del Milan, creando numerose occasioni da gol:

Sohm ha sfiorato il 2-0 in un uno contro uno con Maignan Solo un grande intervento di Pavlovic ha evitato il raddoppio di Man Mihaila ha impegnato severamente Maignan con una conclusione insidiosa

Il Milan si sveglia, ma non basta

Nella ripresa, il Milan ha trovato un sussulto d’orgoglio:

Leao si è acceso sulla fascia sinistra

si è acceso sulla fascia sinistra Triangolazione con Theo Hernandez

Assist per Pulisic che ha siglato il momentaneo pareggio

L’1-1 sembrava aver ridato entusiasmo ai rossoneri, ma è stata solo un’illusione.

Il colpo di grazia

Il gol decisivo del Parma

Nel momento migliore del Milan, il Parma ha sferrato il colpo del k.o.:

Contropiede fulminante guidato dal neo-entrato Almqvist

Cancellieri solo in area sigla il 2-1 definitivo

La rete ha evidenziato ancora una volta i problemi di posizionamento della difesa rossonera, colta impreparata dalla velocità degli attaccanti ducali.

Le conseguenze della sconfitta

Un Milan in difficoltà

La sconfitta contro il Parma lascia il Milan in una situazione complicata:

Solo 1 punto in 2 partite di campionato

Già costretti a rincorrere le prime della classe

Rischio di compromettere la stagione fin dalle prime battute

Le reazioni

Le facce tristi in campo e in tribuna raccontano lo stato d’animo della squadra e della dirigenza:

Ibrahimovic , presente al Tardini, è apparso incredulo e ha lasciato lo stadio visibilmente contrariato

, presente al Tardini, è apparso incredulo e ha lasciato lo stadio visibilmente contrariato I tifosi rossoneri iniziano a manifestare preoccupazione per l’andamento della squadra

Analisi e prospettive future

I problemi da risolvere

Il Milan dovrà lavorare duramente per correggere le lacune emerse in queste prime partite:

Riorganizzare la fase difensiva, evitando di tenere la linea troppo alta Migliorare la gestione del pallone a centrocampo Trovare maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva

Il ruolo di Fonseca

L’allenatore portoghese è chiamato a trovare soluzioni rapide per invertire la rotta:

Potrebbe essere necessario rivedere il sistema di gioco

Occorre lavorare sull’aspetto mentale della squadra

Fondamentale recuperare la fiducia del gruppo

Le prossime sfide

Il calendario non offre respiro al Milan, che dovrà affrontare impegni importanti nelle prossime settimane:

Partite di campionato cruciali per non perdere ulteriore terreno

L’inizio della Champions League alle porte

La squadra rossonera è chiamata a una pronta reazione per non compromettere gli obiettivi stagionali. La sconfitta contro il Parma deve rappresentare un punto di svolta, da cui ripartire con maggiore determinazione e consapevolezza dei propri mezzi. Solo così il Milan potrà tornare a competere ai vertici del calcio italiano ed europeo.