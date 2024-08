MAHMOOD conquista le radio italiane: RA TA TA è il brano più trasmesso nella 33 settimana

MAHMOOD si conferma il re indiscusso delle onde radio italiane nell’estate 2024. La sua hit “RA TA TA” ha conquistato il primo posto nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse in radio nella settimana 33 del 2024, dal 9 al 15 agosto. Questo successo sottolinea ancora una volta il talento e l’appeal del cantautore milanese, che continua a dominare le scene musicali italiane con il suo stile unico e inconfondibile.

La classifica EarOne, punto di riferimento per l’industria musicale italiana, offre uno spaccato interessante sulle preferenze radiofoniche del momento. Il periodo preso in esame, che copre la settimana centrale di agosto, è particolarmente significativo poiché rappresenta il picco della stagione estiva, quando l’ascolto radiofonico raggiunge spesso i suoi massimi.

MAHMOOD, al secolo Alessandro Mahmoud, non è nuovo a questi successi. Il suo percorso artistico, iniziato con la vittoria a Sanremo Giovani nel 2018 e consolidato con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2019 con “Soldi”, continua a essere costellato di hit. “RA TA TA”, il suo ultimo singolo, sembra seguire questa scia di successi, conquistando non solo il pubblico ma anche i programmatori radiofonici.

La canzone, che fonde sapientemente elementi pop con influenze urban e world music, è un perfetto esempio dello stile di MAHMOOD: testi incisivi, melodie accattivanti e una produzione impeccabile. Il brano, scritto in collaborazione con Jacopo Angelo Ettorre, Francesco Catitti ed Emilio Barberini, dimostra ancora una volta la capacità dell’artista di creare pezzi che risuonano con un vasto pubblico.

Ma MAHMOOD non è l’unico a brillare in questa classifica. Al secondo posto troviamo i COLDPLAY con “feelslikeimfallinginlove”, confermando il loro status di superstars internazionali anche nel panorama radiofonico italiano. La band britannica, con la sua miscela di rock alternativo e pop, continua a essere una presenza costante nelle playlist radiofoniche, dimostrando una longevità artistica invidiabile.

Il terzo gradino del podio è occupato da “SESSO E SAMBA” di TONY EFFE e GAIA, un duo inaspettato che ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico con un brano che mescola sonorità latine e urban. Questa collaborazione tra il trapper romano e la cantante italo-brasiliana è un esempio perfetto di come la musica italiana contemporanea stia evolvendo, abbracciando influenze diverse e creando nuovi sound.

Annalisa e Tananai

La classifica vede anche la presenza di altri artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale. TANANAI e ANNALISA si posizionano al quarto posto con “STORIE BREVI”, mentre i THE KOLORS occupano la quinta posizione con “KARMA”, confermando il loro momento d’oro dopo il successo di “Italodisco”.

È interessante notare la varietà di generi e stili presenti in questa top 10. Si passa dal pop mainstream di ANNA con “30°C” all’indie-pop di ELODIE con “Black Nirvana”, fino al reggaeton di KAROL G con “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Questa diversità riflette la ricchezza del panorama musicale attuale e la capacità delle radio italiane di proporre un mix equilibrato di sonorità diverse.

Ecco la classifica completa delle 10 canzoni più trasmesse in radio secondo EarOne (Week 33.2024 – dal 09-08-2024 al 15-08-2024):

MAHMOOD – “RA TA TA” COLDPLAY – “feelslikeimfallinginlove” TONY EFFE, GAIA – “SESSO E SAMBA” TANANAI, ANNALISA – “STORIE BREVI” THE KOLORS – “KARMA” ANNA – “30°C” ELODIE – “Black Nirvana” COMA_COSE – “MALAVITA” KAROL G – “Si Antes Te Hubiera Conocido” MYLES SMITH – “Stargazing”

Questa classifica non solo offre uno sguardo sulle tendenze musicali del momento, ma fornisce anche interessanti spunti sul rapporto tra artisti, pubblico e media. La presenza di artisti italiani e internazionali, di brani in italiano e in inglese, dimostra come il pubblico radiofonico italiano sia aperto a una varietà di proposte musicali.

Il successo di MAHMOOD in particolare, con “RA TA TA” che passa dal nono al primo posto, evidenzia come un artista possa rapidamente conquistare l’airplay radiofonico con un brano di qualità. Questo sottolinea l’importanza delle radio come mezzo di diffusione musicale, capace ancora oggi di influenzare significativamente il successo di un brano.

In conclusione, la classifica EarOne della settimana 33 del 2024 offre uno spaccato interessante del panorama musicale estivo italiano. Con MAHMOOD in testa, seguito da un mix eclettico di artisti nazionali e internazionali, la classifica dimostra la vivacità e la diversità della scena musicale contemporanea. Resta da vedere come evolveranno queste tendenze nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: la musica italiana continua a brillare, mescolando tradizione e innovazione in un mix irresistibile per le orecchie degli ascoltatori.