Ligier JS2: la sportiva del costruttore francese di minicar

Al Salone di Parigi del 1971 fu svelata la sportiva Ligier JS2, la cui commercializzazione partì l’anno seguente. Rappresentava l’evoluzione della precedente JS1 che non era destinata all’utilizzo stradale, perciò il progetto fu affidato al designer italiano Pietro Frua.

La sigla della denominazione, invece, ommaggiava il pilota Jo Schlesser, socio in affari del patron Guy Ligier e scomparso prematuramente. La Ligier JS2 misurava 425 cm in lunghezza, 172 cm in larghezza, 115 cm in altezza e 235 cm nel passo. La massa ammontava a soli 980 kg, grazie alla carrozzeria in fibra di vetro, nonché al telaio in alluminio.

Inizialmente, la Ligier JS2 era equipaggiata con il motore a benzina 2700 V6 da 170 CV della Citroen SM. Nel 1973, invece, adottò il propulsore a benzina 3000 V6 da 195 CV di potenza e 255 Nm di coppia massima della Maserati Merak che, in abbinamento al cambio manuale a cinque marce, permetteva di raggiungere la velocità massima di 246 km/h. Uscì di scena nel corso del 1975, dopo esser stata prodotta in almeno 250 esemplari, gli ultimi tra l’altro dotati dei fari anteriori a scomparsa. Al Salone di Parigi del 2018 è stata presentata ufficialmente l’erede Ligier JS2 R, destinata al solo uso agonistico e proposta anche con l’alimentazione ad idrogeno.