Licenziato dopo 27 anni per errore da 280 euro, dipendente modello si toglie la vita

(Adnkronos) – Un uomo di 55 anni di Piove di Sacco (Padova) si è tolto la vita domenica scorsa: il 31 luglio era stato licenziato dopo 27 anni di lavoro alle dipendenze di una catena di supermercati in Triveneto. Alla base del licenziamento dell’uomo, dai colleghi definito un ‘dipendente modello’ e che da qualche anno lavorava nella filiale di Mestre a Marghera, secondo la versione dell’azienda c’è il non aver addebitato le spese di trasporto a dei clienti, disattendendo le procedute interne e facendo quindi perdere all’azienda 280 euro.

A giugno la direzione aveva convocato il dipendente per spiegazioni, evidentemente giudicate insufficienti, tanto che poi era arrivato il licenziamento. L’uomo si era quindi rivolto alla Filcams Cgil di Venezia per impugnare il licenziamento ritenuto sproporzionato ed era in attesa di un nuovo incontro con la direzione.