Lazio ko: l’Udinese infligge una lezione tattica a Baroni

La Lazio di Baroni affonda al Friuli, subendo una sconfitta che mette a nudo tutte le fragilità di una squadra in piena crisi d’identità. Il 2-1 finale in favore dell’Udinese non rende giustizia a una partita dominata dai friulani e caratterizzata da una prestazione biancoceleste a dir poco deludente.

Un inizio da incubo

Il gol lampo dell’Udinese

Il match si è aperto nel peggiore dei modi per la Lazio. Dopo appena 5 minuti, l’Udinese è passata in vantaggio grazie a una bella azione finalizzata da Lucca. L’assist di Thauvin, morbido e armonioso, ha trovato l’attaccante pronto all’appuntamento con il gol. Un inizio shock per la Lazio, che si è trovata subito a rincorrere.

Le difficoltà difensive della Lazio

Nell’occasione del gol, si sono evidenziate subito le difficoltà difensive dei biancocelesti:

Romagnoli e Casale in difficoltà nel contenere Lucca

e in difficoltà nel contenere Lucca Una difesa flaccida come una burrata, incapace di leggere le situazioni di pericolo

Problemi di comunicazione tra i reparti

Questi problemi non sono nuovi per la Lazio, ma sembrano essersi acuiti in questa prima parte di stagione.

La tattica dell’Udinese

Le mosse di Runjaic

Il tecnico dell’Udinese, Runjaic, ha impostato una squadra tatticamente perfetta:

Un 3-4-2-1 di duttile realismo Lucca piantato su Vecino, il play scelto da Baroni Brenner a disturbare finanche Provedel Thauvin su Romagnoli Kamara ed Ehizibue su Lazzari e Marusic

Questa disposizione tattica ha messo in seria difficoltà la manovra laziale, incapace di trovare spazi e soluzioni offensive.

La Lazio in crisi

Un centrocampo sghangherato

Il centrocampo della Lazio è apparso in grande difficoltà:

Giro palla moviolistico e prevedibile

Mancanza di un regista capace di dettare i tempi

Guendouzi e Vecino incapaci di dare ritmo alla manovra

Un attacco spuntato

Il tridente Noslin-Castellanos-Zaccagni è apparso in crisi d’identità:

Poche occasioni create

Difficoltà nel superare la pressione dei difensori friulani

Mancanza di intesa tra i tre attaccanti

La ripresa e i tentativi di rimonta

I cambi di Baroni

Nella ripresa, Baroni ha tentato il tutto per tutto:

Ingresso di Patric per Casale

per Casale Passaggio a un 4-2-3-1, a tratti 4-2-4

Inserimento di Isaksen, Dia e Tchaouna

L’espulsione di Kamara

L’espulsione di Kamara al 60′ ha aperto nuovi spazi per la Lazio:

Udinese costretta al 5-3-1

Maggiore possesso palla per i biancocelesti (65%)

Aumento della pressione offensiva

Il gol della bandiera

Nonostante gli sforzi, la Lazio è riuscita a segnare solo al 95′ con Isaksen:

Un gol che non cambia la sostanza della prestazione

Troppo poco e troppo tardi per pensare di ribaltare il risultato

Analisi e prospettive future

I problemi da risolvere

La Lazio dovrà lavorare duramente per correggere le lacune emerse in questa partita:

Riorganizzare la fase difensiva, evitando di concedere spazi agli avversari Migliorare la costruzione del gioco dal basso Trovare maggiore incisività in fase offensiva Lavorare sull’aspetto mentale e sulla personalità della squadra

Il ruolo di Baroni

L’allenatore biancoceleste è chiamato a trovare soluzioni rapide per invertire la rotta:

Potrebbe essere necessario rivedere il sistema di gioco

Occorre lavorare sull’aspetto mentale della squadra

Fondamentale recuperare la fiducia del gruppo

Le prossime sfide

Il calendario non offre respiro alla Lazio, che dovrà affrontare impegni importanti nelle prossime settimane:

Partite di campionato cruciali per non perdere ulteriore terreno

L’inizio delle coppe europee alle porte

La squadra biancoceleste è chiamata a una pronta reazione per non compromettere gli obiettivi stagionali. La sconfitta contro l’Udinese deve rappresentare un punto di svolta, da cui ripartire con maggiore determinazione e consapevolezza dei propri mezzi.