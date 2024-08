L’Inter riprende la marcia: vittoria di misura contro il Lecce

L’Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria in campionato, superando il Lecce con un 2-0 che non ammette repliche. Dopo il pareggio con il Genoa, i nerazzurri ritrovano i tre punti in una serata che, seppur non brillantissima, ha mostrato sprazzi della squadra schiacciasassi vista nella passata stagione. La vittoria assume un sapore ancora più dolce considerando la contemporanea sconfitta del Milan, diretta concorrente per lo scudetto.

Un’Inter in rodaggio

La partita contro il Lecce ha evidenziato come l’Inter sia ancora in fase di rodaggio. L’intensità vista nella scorsa stagione si è manifestata solo a tratti, suggerendo una strategia diversa rispetto all’anno precedente. Se nel 2022 la squadra di Inzaghi si presentò ai blocchi di partenza già in ottima forma, quest’anno sembra che la scelta sia stata quella di iniziare con un approccio più cauto.

La strategia di Inzaghi

Questa decisione potrebbe rivelarsi vincente in una stagione che si preannuncia particolarmente lunga e impegnativa. L’obiettivo sembra essere quello di arrivare con energie sufficienti fino alla fine del campionato, evitando cali di forma nei momenti cruciali. È probabile che solo dopo la sosta per le nazionali, e con l’inizio della Champions League, vedremo l’Inter indossare il suo “abito migliore”.

I protagonisti della serata

Matteo Darmian: la sorpresa

Il protagonista inaspettato della serata è stato Matteo Darmian. L’esterno ha sbloccato il risultato nei primi minuti di gioco, mostrando una condizione fisica invidiabile rispetto a molti suoi compagni. La scelta di Inzaghi di confermarlo titolare, lasciando in panchina Dumfries, si è rivelata azzeccata.

L’assenza di Lautaro e la prova di Taremi

L’Inter ha dovuto fare a meno del suo capitano e bomber Lautaro Martinez, fermato da un affaticamento muscolare. Al suo posto ha giocato Taremi, che ha mostrato buone cose soprattutto nella prima parte della gara, per poi calare alla distanza.

Thuram: luci e ombre

Marcus Thuram, dopo la doppietta di Marassi, non è riuscito a ripetersi. La sua prestazione è stata caratterizzata da qualche svolazzo di troppo, ma è stato comunque determinante nel procurarsi il calcio di rigore che ha chiuso la partita.

L’andamento della partita

Un inizio promettente

L’Inter è partita forte, a differenza di quanto accaduto contro il Genoa. Il gol del vantaggio è arrivato dopo pochi minuti, grazie a una disattenzione difensiva del Lecce. Darmian si è trovato solo sul secondo palo a incornare in rete una sponda aerea di Taremi, su cross di Dimarco. Un gol da “quinto a quinto”, marchio di fabbrica del calcio di Inzaghi.

Il calo di ritmo

Dopo una ventina di minuti di buona intensità, caratterizzati da un’aggressione alta e verticalizzazioni rapide, il ritmo della squadra nerazzurra è calato. L’Inter è passata in modalità gestione, permettendo al Lecce di spingersi con maggiore continuità nella trequarti offensiva.

La ripresa e il gol della sicurezza

Nella ripresa, l’Inter ha alzato nuovamente i ritmi, creando occasioni con Thuram e Dimarco. Il gol della sicurezza è arrivato su calcio di rigore, assegnato per un abbraccio di Gaspar su Thuram. Dal dischetto, Hakan Calhanoglu non ha fallito, chiudendo definitivamente la partita.

Conclusioni e prospettive future

La vittoria contro il Lecce rappresenta un passo importante per l’Inter nel suo cammino verso la difesa del titolo. Tuttavia, è evidente che la squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto in termini di intensità e continuità di gioco.

La condizione fisica generale sembra essere in crescita

L’assenza di Lautaro Martinez è stata ben gestita

La difesa ha mostrato qualche incertezza, ma ha tenuto bene nel complesso

Il centrocampo, guidato da Calhanoglu, si conferma il punto di forza della squadra

In vista dei prossimi impegni, Inzaghi dovrà lavorare per trovare il giusto equilibrio tra gestione delle energie e intensità di gioco. Con l’inizio della Champions League alle porte, l’Inter dovrà accelerare il processo di crescita per presentarsi al meglio sia in campo nazionale che internazionale.

La strada verso lo scudetto bis è ancora lunga, ma questa vittoria rappresenta un importante tassello nel percorso dell’Inter. I tifosi nerazzurri possono guardare con ottimismo al futuro, consapevoli che la loro squadra ha tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.