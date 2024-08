Incidente per Anna Tatangelo, viene punta da una vespa e lascia il palco – Video

(Adnkronos) –

Anna Tatangelo viene punta da una vespa durante un’esibizione, prova a mandare via l’insetto con la mano, poi si allontana dal palco. È la scena ripresa dal pubblico di Giulianova, in provincia di Teramo, e ricondivisa anche dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram. “Stasera non ci siamo fatti mancare nulla”, ha detto Tatangelo in un videoselfie che mostra il ghiaccio tenuto sul braccio, dove è stata punta, spiegando che “fa male”. “Brucia”, aggiunge in un’altra storia Instagram.

L’incidente è accaduto mentre l’artista si stava esibendo in ‘Essere una donna’, brano di successo con partecipò al Festival di Sanremo nel 2006: prima ha provato a passare le dita sul braccio per allontanare la vespa e alleviare il fastidio, poi ha puntato il microfono verso il pubblico incoraggiandolo a continuare la canzone al suo posto, poi ha ripreso a cantare per qualche secondo prima di allontanarsi dietro le quinte.