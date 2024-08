Honda Passport: allo studio la versione europea

L’anno prossimo, oltreoceano, sarà svelata la nuova Honda Passport, ovvero la quarta generazione della SUV di medie dimensioni del costruttore giapponese. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, sarebbe allo studio la versione europea che potrebbe essere svelata nel corso del 2026.

La futura Honda Passport sarà posizionata sopra alla CR-V, perciò non è esclusa l’adozione della specifica sigla XR-V. Inoltre, sarà prevista anche la configurazione Trailsport con lo stile da fuoristrada. Le dimensioni, invece, saranno in linea con l’attuale generazione, quantificate in 480 cm di lunghezza e 282 cm di passo.

La gamma europea della prossima Honda Passport comprenderà la versione e:HEV a propulsione ibrida Full Hybrid da circa 200 CV di potenza complessiva, più la declinazione e:PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.