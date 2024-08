Grecia, maxi incendio a nord di Atene

(Adnkronos) – Un grave incendio è divampato oggi a nord di Atene, con nuvole di fumo che hanno raggiunto la capitale greca. Lo riferisce un portavoce dei vigili del fuoco alla radio greca. “Le fiamme si stanno alzando per oltre 25 metri”, ha dichiarato, aggiungendo che 19 aerei antincendio e circa 500 vigili del fuoco sono dispiegati nella regione intorno al piccolo villaggio di Varnavas.

Il ministero della Protezione Civile ha invitato via sms i residenti della regione colpita a lasciare le loro case. Il grande incendio sta divampando a circa 30 chilometri a nord della capitale. Secondo i media greci, alcune persone hanno subito inalazioni di fumo e sono state portate in ospedale. Inizialmente, le strutture turistiche non erano a rischio, hanno aggiunto.

I meteorologi e il ministero della Protezione Civile hanno ripetutamente avvertito durante il fine settimana che, a causa dell’estrema siccità e dei forti venti che circondano l’Egeo, anche il più piccolo incendio potrebbe trasformarsi in un grande rogo in pochi minuti. Il ministero ha pubblicato una mappa che mostra che il livello più alto di rischio di incendio è nella regione intorno ad Atene e in gran parte della Grecia centrale.