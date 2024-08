Fratelli d’Italia contro Elodie: “Accuse a Meloni solo per vendere calendario”

(Adnkronos) – “A Elodie, improvvisatasi politico sulle pagine di Repubblica dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli, rispondo che è triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei”, così la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione bicamerale femminicidio, commenta l’intervista, in occasione degli scatti per il prossimo Calendario Pirelli, in cui la cantante critica il governo e parla del “problema dei diritti acquisiti ma minacciati”.

“Prima della libertà del corpo – ha continuato Campione – Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue. Esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica”. “Quanto alla mancanza di libertà delle donne – spiega ancora l’esponente di Fdi – la invito a guardarsi più attentamente intorno e a notare come proprio durante il Governo Meloni le donne occupino posizioni di potere mai raggiunte prima, l’ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta, prima donna nella storia d’Italia a essere stata nominata giorni fa capo della Ragioneria Generale dello Stato. Se Elodie vuole far parlare il suo corpo per esprimersi liberissima di farlo ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero”.